В Новосибирской области назвали причину распространения болезни скота

17:48 17.03.2026

Начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт в ходе брифинга 17 марта заявил, что причины распространения инфекций не связаны «с какими-либо конспирологическими теориями». Он связал распространение заболеваний среди домашнего скота с нарушениями ветеринарных правил при ведении личных подсобных хозяйств.

«Это халатность при ведении личного подсобного хозяйства, нарушение мыслимых и немыслимых ветеринарно-санитарных правил», — приводит его слова Фонтанка.РУ. Он также отметил, что модель ведения личных подсобных хозяйств нормативно и процессуально слабо урегулирована.

«Высокая скученность поголовья в личных подсобных хозяйствах, отсутствие внятного регламента предоставления животных ветеринарному обслуживанию, отказ от обслуживания, в том числе от плановых мероприятий по вакцинопрофилактике, привели к тому, что сегодня эта инфекция приобретает формы, которые не могут быть подвергнуты лечению», — пояснил Шмидт.

Режим ЧС действует на всей территории Новосибирской области уже месяц. Вспышки были зафиксированы в феврале — марте 2026 года в нескольких селах, включая Новопичугово и Козиху. Лабораторно подтверждены случаи пастереллеза — острого инфекционного заболевания.

В региональном Россельхознадзоре отмечали, что распространению пастереллеза могли способствовать аномальные морозы, ослабившие иммунитет животных.

Собственникам изъятых животных обещают компенсации — более 70 тысяч рублей за корову весом 400 кг. Кроме того, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за утраты дохода, предоставят ежемесячную социальную помощь в течение девяти месяцев.

Как рассказывал РБК осведомленный источник из числа фермеров, проблема заключается в том, что людям не дают официальных бумаг с подтверждением диагноза. А раз документов с диагнозом нет, то крестьяне не понимают, зачем тогда, по их словам, здоровых животных отправлять на убой без оснований. Кроме того, источник указал на то, что при пастереллезе животных обычно не сжигают, а лечат. Об этом говорится в приказе Минсельхоза. Сжигание же поголовья происходит при более серьезных инфекциях.