Роскомнадзору стало сложнее фильтровать трафик после замедления Telegram

12:36 19.03.2026

Роскомнадзор мог столкнуться с перегрузкой оборудования для блокировки запрещенных интернет-ресурсов, поэтому WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube периодически становятся доступны российским пользователям. Такую версию излагает Forbes со ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли.

По их словам, технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) для фильтрации трафика на сетях операторов связи не справляются с возросшей нагрузкой, пишет Газета.RU.

Эксперты связали возникшие проблемы с замедлением Telegram, требующим значительных мощностей.

«Насколько мы понимаем, у РКН не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещенные ресурсы», — подтвердил собеседник Forbes в магистральном операторе связи.

Фильтры ТСПУ имеют предел пропускной способности, при превышении которого автоматически включается режим bypass (обход), добавил источник в департаменте интернет-безопасности крупной компании. Мощность некоторых узлов ТСПУ меньше, и они переходят в этот режим раньше остальных.

UPD: Роскомнадзор опроверг сообщения, что не справляется с объемами блокировок. «Информация не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве РБК.