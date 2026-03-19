Роскомнадзору стало сложнее фильтровать трафик после замедления Telegram

Роскомнадзор мог столкнуться с перегрузкой оборудования для блокировки запрещенных интернет-ресурсов, поэтому WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube периодически становятся доступны российским пользователям. Такую версию излагает Forbes со ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли.

По их словам, технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) для фильтрации трафика на сетях операторов связи не справляются с возросшей нагрузкой, пишет Газета.RU.

Эксперты связали возникшие проблемы с замедлением Telegram, требующим значительных мощностей.

«Насколько мы понимаем, у РКН не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещенные ресурсы», — подтвердил собеседник Forbes в магистральном операторе связи.

Фильтры ТСПУ имеют предел пропускной способности, при превышении которого автоматически включается режим bypass (обход), добавил источник в департаменте интернет-безопасности крупной компании. Мощность некоторых узлов ТСПУ меньше, и они переходят в этот режим раньше остальных.

UPD: Роскомнадзор опроверг сообщения, что не справляется с объемами блокировок. «Информация не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве РБК.

Комментарии читателей

  1. 19.03.2026, 22:17
    Гость: Вопрос

    Более глупого вопроса в контексте не встречал-замедление такое,что не комфортно работать.Поверь,тебе этого достаточно,если ты не занимаешься техническим сопровождением сетей.Давай теперь другой вопрос - а что тебе дала точная цифра замедления?

  2. 19.03.2026, 20:23
    Гость: Ай-ай-ай, что вы такое говорите

    Ведь у нас же есть президент. Гарант он, её сли , то, наших конституционных прав)

  4. 19.03.2026, 16:25
    Гость: Гость

    Дык, и белых списков не будет. В Белгороде уже и мах и госуслуги не открываются. Читай тему выше в ленте.

Все комментарии (17)
