Минцифры опровергло данные о «белых списках» для домашнего интернета

Данные о том, что провайдеры домашнего интернета будут вводить ограничения на сетях и оставят только сервисы из «белого списка», — фейк, сообщило Минцифры.

«Белый список» используется только при ограничении мобильного интернета. Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из «белого списка», — фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в ряде регионов России точечно отключается исключительно мобильный интернет», — цитирует заявление министерства РБК.

В ведомстве отметили, что такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам.

Как указало Минцифры, отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет, доступ к этому виду связи «остается безлимитным». 

21 марта информацию о введении белых списков для абонентов, пользующихся проводным интернетом, также опроверг «Ростелеком». 

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что провайдеры домашнего интернета в Москве начали внедрять систему белых списков. По его данным, задачу запустить систему дали сотрудникам большинства операторов домашнего интернета в столице.

Белый список — перечень ресурсов, которые будут работать при временном отключении или ограничении работы мобильного интернета. Впервые Минцифры составило перечень в сентябре 2025 года, позднее его неоднократно дополняли.

]]>
