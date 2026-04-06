В ЛНР 41 рабочий остается под землей после атаки ВСУ на шахту
Украинские военные атаковали шахту "Белореченская" в ЛНР, под землей остаются более сорока горняков, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Ночью ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская", повреждена электроподстанция. Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей. С ними уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть", — приводит его слова РИА Новости.
Сейчас там работают экстренные службы, чтобы спасти людей, также им предстоит подключить шахту к электроснабжению. По словам главы ЛНР, связь с заблокированными под землей горняками установлена, также у них есть запас питьевой воды.
