Шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате

Шествие "Бессмертного полка" пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате, сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

"У нас будет общая задача провести его (празднование Дня Победы. — Прим. ред.) на высоком уровне. Акции "Бессмертный полк", где можно, пройдут по решению глав субъектов в очном формате. Там, где по соображениям безопасности они будут проводиться онлайн, мы сделаем все, чтобы сохранить память о подвигах дедов и прадедов в онлайн-режиме", — приводит его слова РИА Новости.

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.