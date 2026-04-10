Шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате

© KM.RU, Алексей Белкин

Шествие "Бессмертного полка" пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате, сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

"У нас будет общая задача провести его (празднование Дня Победы. — Прим. ред.) на высоком уровне. Акции "Бессмертный полк", где можно, пройдут по решению глав субъектов в очном формате. Там, где по соображениям безопасности они будут проводиться онлайн, мы сделаем все, чтобы сохранить память о подвигах дедов и прадедов в онлайн-режиме", — приводит его слова РИА Новости.

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.

  1. 10.04.2026, 17:41
    Гость: МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Подписание Владимиром Путиным

    закона о наказании за отрицание геноцида народа СССР стало сигналом для Германии, пишет немецкая Junge Welt.
    "Это решение может иметь последствия для ученых, журналистов и других лиц, отрицающих геноцид советских людей. <…> Закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии", — отмечается в статье.
    Издание напомнило, что за последние годы на Украине, в странах Балтии и других государствах Восточной Европы снесено множество мемориалов.

  2. 10.04.2026, 15:38
    Гость: Буратиносъ

    ...сделаем все, чтобы сохранить память о подвигах дедов и прадедов в онлайн-режиме"...
    Тут и сказать нечего..."память он-лайн"...
    Низкий вам поклон от 25 МИЛЛИОНОВ жертв Войны...

