Запущенные с Плесецка космические аппараты вывели на целевую орбиту
Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту космические аппараты, запущенные в интересах Минобороны.
"В расчетное время аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", — цитирует заявление министерства РИА Новости.
Там отметили, что бортовые системы объектов работают штатно, с ними поддерживают устойчивую телеметрическую связь.
"Союз-2.1б" стартовал с Плесецка сегодня ночью. Предыдущий запуск с этого космодрома состоялся 3 апреля. Тогда на орбиту вывели военный спутник.
