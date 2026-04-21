Книги о Булгакове и Высоцком промаркируют из-за упоминаний наркотиков

Книги о жизни и творчестве Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого промаркируют в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков, сообщает РБК со ссылкой на Российский книжный союз (РКС).

В перечень произведений, подлежащих маркировке, добавили книгу «Высоцкий: мне есть чем оправдаться перед Ним» под авторством Владимира Новикова, а также три книги о жизни Булгакова: «Михаил Булгаков» (серия ЖЗЛ; 5-е изд.) Алексея Варламова, «Булгаков. Мои воспоминания» Любови Белозерской и «По следам Мастера и Маргариты. Маршруты от гида музея «Булгаковский дом» Екатерины Горпинко.

В него также внесли биографию Стивена Джобса «Стивен Джобс: нарцисс из Кремниевой долины» под авторством Геннадия Прашкевича и Сергея Соловьева, а также книги «Гитары. Культовые модели от Cremona до Flying V» Дэвида Шиллера, «Энциклопедия специй от А до Я. 100 самых известных специй со всего мира (Кундель, «Тезаурус вкусов»)» Ефима Кунделя, «Жизнь и смерть: самые важные вопросы детской литературы» Ольги Бухиной, «Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр (Легендарные компьютерные игры)» Джейсона Шрейера и «Код метаболизма. Трехэтапная программа перезапуска обмена веществ («Красивая и здоровая»)» Кэтрин Шэнахан.

1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.

Маркировке подлежат произведения, где наркотики, психотропные вещества, наркосодержащие растения и их аналоги служат «оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла». Издания, выпущенные до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие данных требований.

31 марта в перечень попал роман-антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Перевод романа из отраслевого перечня был выполнен Виталием Бабенко и выпущен издательством «Эксмо» в 2025 году.