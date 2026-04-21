Книги о Булгакове и Высоцком промаркируют из-за упоминаний наркотиков

Книги о жизни и творчестве Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого промаркируют в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков, сообщает РБК со ссылкой на Российский книжный союз (РКС).

В перечень произведений, подлежащих маркировке, добавили книгу «Высоцкий: мне есть чем оправдаться перед Ним» под авторством Владимира Новикова, а также три книги о жизни Булгакова: «Михаил Булгаков» (серия ЖЗЛ; 5-е изд.) Алексея Варламова, «Булгаков. Мои воспоминания» Любови Белозерской и «По следам Мастера и Маргариты. Маршруты от гида музея «Булгаковский дом» Екатерины Горпинко.

В него также внесли биографию Стивена Джобса «Стивен Джобс: нарцисс из Кремниевой долины» под авторством Геннадия Прашкевича и Сергея Соловьева, а также книги «Гитары. Культовые модели от Cremona до Flying V» Дэвида Шиллера, «Энциклопедия специй от А до Я. 100 самых известных специй со всего мира (Кундель, «Тезаурус вкусов»)» Ефима Кунделя, «Жизнь и смерть: самые важные вопросы детской литературы» Ольги Бухиной, «Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр (Легендарные компьютерные игры)» Джейсона Шрейера и «Код метаболизма. Трехэтапная программа перезапуска обмена веществ («Красивая и здоровая»)» Кэтрин Шэнахан.

1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.

Маркировке подлежат произведения, где наркотики, психотропные вещества, наркосодержащие растения и их аналоги служат «оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла». Издания, выпущенные до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие данных требований.

31 марта в перечень попал роман-антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Перевод романа из отраслевого перечня был выполнен Виталием Бабенко и выпущен издательством «Эксмо» в 2025 году. 

  1. 21.04.2026, 20:20
    Гость: А знаете,

    я счастлив, что мои лучшие годы прошли во времена так называемого "застоя" с середины 60-х по начало 80-х. Это были годы правления Л. И. Брежнева. Нынешним этого не понять. Лучше, чем при Леониде Ильиче российский народ НИКОГДА НЕ ЖИЛ!!! И скорее всего НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЖИТЬ...

  2. 21.04.2026, 19:30
    Гость: Шутки шутками, но ещё лет 15 назад

    было в порядке вещей, когда, например, газета "Известия" запросто писала, что ночная рубашка- хороший подарок и для девушки и для юноши.

  3. 21.04.2026, 17:43
    Гость: Нынешние

    "рукойводители" уже давно переплюнули самых ортодоксальных, по выражению Новодворской, "коммуняк".

  4. 21.04.2026, 17:32
    Гость: Как же, помним, помним.

    Из каждого утюга звучало- я маленькая лошадка, и мне так не сладко, из последних сил везу кокаин(или героин).

  5. 21.04.2026, 16:19
    Гость: TY

    Крыша едет. Все же хорошо, что нам удалось застать 90-е годы свободы. Хоть есть, что вспомнить.

Выбор читателей
Генпрокурор РФ предложил дать доступ силовикам к смартфонам граждан
© KM.RU, Петр Чайников
Россия многонациональная и Россия национальная: какая из них в действительности более неустойчива?
Стоп-кадры из видеотрансляции
Набиуллина заявила о нехватке в России рабочей силы впервые в ее истории
Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
Избранное
Gjeldrune «Слово посеет смуту»
Маленькие удовольствия рулят!
Дефицит – как много в этом слове
Александр Пушной провел в ЦДКЖ социальный эксперимент по проверке пластичности мозга
Toyota Supra 2019: культ скорости
«Своя рука – владыка»: президенты, министры и депутаты обеспечили себе заоблачные пенсии
Агорафобия: причины, симптомы, лечение и профилактика
Августовский «путч». Тридцать лет спустя
Как оставаться здоровым? Просто пейте воду
«Громыка», 1 мая, «Мумий Тролль Music Bar»
Зубная паста из натуральных компонентов — готовим самостоятельно!
