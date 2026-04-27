Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей

Президент России Владимир Путин поручил сократить бумажную нагрузку на работников бюджетной сферы, прежде всего врачей и учителей. Соответствующее задание дано правительству совместно с Государственной думой по итогам мартовской встречи с бизнесом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает РИА Новости.

Как следует из поручений, необходимые меры должны быть включены в отраслевые программы в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Кроме того, глава государства поручил уделить внимание кадровой ситуации — в том числе контролю за снижением дефицита специалистов.