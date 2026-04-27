Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей
Президент России Владимир Путин поручил сократить бумажную нагрузку на работников бюджетной сферы, прежде всего врачей и учителей. Соответствующее задание дано правительству совместно с Государственной думой по итогам мартовской встречи с бизнесом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает РИА Новости.
Как следует из поручений, необходимые меры должны быть включены в отраслевые программы в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Кроме того, глава государства поручил уделить внимание кадровой ситуации — в том числе контролю за снижением дефицита специалистов.
"Бумажную нагрузку" ? Он вообще где живет ? Сейчас даже больничные в электронной форме оформляются. А вся информация о больном, направлениях и назначениям ему хранится в электронном виде.
Когда в стране "ля-ля", в том числе, и на бумаге, везде и всюду заменяет реальный результат реальных дел, призывы сократить это "ля-ля" от первого бенефициара такого порядка вещей, выглядят, как издевательство над здравым смыслом и, особенно, над теми, кто эти реально полезные дела и делает.
Врачи - это жульё, пусть пишут электронно иначе их каракули не разберёт никто
Это хвалёное "снижение бумажной нагрузки" на учителей вполне успешно идёт уже четверть века. Просто теперь огромная бюрократия в сфере образования из бумажной превращается в электронную - вот и всё отличие. Затраты по времени у учителей на неё меньше не становятся. Когда учителям качественно учить детей, готовиться к занятиям, проверять домашние задания, повышать квалификацию, заниматься наукой?
Нынче все лечится по мед.Протоколу,который есть в Интернете.Живой врач нужен в редчайших и особых случаях,для этого можно оставить одну Клинику на 1 миллион населения.Выписывать постоянные лекарства стандартных заболеваний (а это 95%) может ИИ.