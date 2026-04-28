В Белгородской области четыре человека погибли при атаках ВСУ

© KM.RU, Илья Шабардин

В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки погибли четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от целенаправленного удара беспилотника погиб мужчина. В селе Вознесеновка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Автомобиль уничтожен", — приводит его слова РИА Новости.

Также БПЛА ударил по машине с семьей в населенном пункте Бобрава Ракитянского округа, погибли мужчина и женщина.

Гладков уточнил, что за сутки от атак противника пострадали еще шесть человек, им оказали помощь.

ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали ЧС федерального характера.

