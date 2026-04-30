Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ

Рособрнадзор запретил досмотр школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году, сообщает РИА Новости.

Согласно рекомендациям ведомства, организаторам и сотрудникам охраны запрещено прикасаться к участникам экзамена и их личным вещам. Если металлодетектор срабатывает, школьнику предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в камеру хранения или сопровождающему. В случае отказа его не допустят к экзамену.

В Рособрнадзоре также уточнили, что нарушившие правила смогут пересдать экзамен в резервные дни только по решению государственной экзаменационной комиссии.

Основной период ЕГЭ стартует 1 июня — с экзаменов по истории, литературе и химии. Резервные дни назначены на 22–25 июня, а 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по желанию.

  3. 30.04.2026, 13:18
    Гость: Обыск

    перед егэ нужен прежде всего чтобы морально сломать молодых, унизить их, сделать из них безропотных рабов.

Выбор читателей
Путин впервые прокомментировал ограничения в работе интернета
Под мазутным небом. Как выживает Туапсе, где несколько дней горит морпорт?
Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса сократились на 22,2%
Илья Гращенков: «Государство часто посвящает граждан в свои страхи и требует от них понимания»
Избранное
Есть проблемы, но нет решения: МВД девальвировало заявления Путина о мигрантах
Gus G «Quantum Leap»
Кто тут в иноагенты крайний? ФСБ опубликовала очень интересный документ, после прочтения которого возникают вопросы о свободе слова
Кинопремьера «Райя и последний дракон»: праздник общей беды
«До какой стадии кретинизма надо было дойти, чтобы, нацепив на голову кастрюлю, побежать избивать "Беркут" и поджигать дома»
Масло эвкалипта: свойства и применение
Ловитура «День до весны» (EP)
Оболгана посмертно: к чему приводят перегибы в борьбе с ковидом
Бранимир предсказал повторение в России страшных и могучих 90-х
Оставление Москвы в сентябре 1812 года. Ошибка или необходимость?
Игорь Саруханов, 20 апреля, Lюstra Bar
