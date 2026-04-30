Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ
Рособрнадзор запретил досмотр школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году, сообщает РИА Новости.
Согласно рекомендациям ведомства, организаторам и сотрудникам охраны запрещено прикасаться к участникам экзамена и их личным вещам. Если металлодетектор срабатывает, школьнику предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в камеру хранения или сопровождающему. В случае отказа его не допустят к экзамену.
В Рособрнадзоре также уточнили, что нарушившие правила смогут пересдать экзамен в резервные дни только по решению государственной экзаменационной комиссии.
Основной период ЕГЭ стартует 1 июня — с экзаменов по истории, литературе и химии. Резервные дни назначены на 22–25 июня, а 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по желанию.
Математика, а Физика????
Не "досматривать" надо,а всех переодевать в одноразовые пижамы и РЖД тапочки.
перед егэ нужен прежде всего чтобы морально сломать молодых, унизить их, сделать из них безропотных рабов.
интернет заблокируют.
животрепещущие делают.