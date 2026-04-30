Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ

Рособрнадзор запретил досмотр школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году, сообщает РИА Новости.

Согласно рекомендациям ведомства, организаторам и сотрудникам охраны запрещено прикасаться к участникам экзамена и их личным вещам. Если металлодетектор срабатывает, школьнику предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в камеру хранения или сопровождающему. В случае отказа его не допустят к экзамену.

В Рособрнадзоре также уточнили, что нарушившие правила смогут пересдать экзамен в резервные дни только по решению государственной экзаменационной комиссии.

Основной период ЕГЭ стартует 1 июня — с экзаменов по истории, литературе и химии. Резервные дни назначены на 22–25 июня, а 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по желанию.