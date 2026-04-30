Назван самый малочисленный коренной народ в России

В России самым малочисленным коренным народом остаются кереки — их всего 23 человека. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей агентству ТАСС.

При этом в целом численность коренных малочисленных народов за последние десятилетия выросла. По данным ведомства, за 30 лет она увеличилась примерно на 20%.

30 апреля в стране ежегодно отмечается День коренных малочисленных народов. Соответствующий указ был подписан президентом России в ноябре 2025 года, а впервые эта дата будет отмечаться в 2026 году.