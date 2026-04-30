Назван самый малочисленный коренной народ в России

В России самым малочисленным коренным народом остаются кереки — их всего 23 человека. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей агентству ТАСС.

При этом в целом численность коренных малочисленных народов за последние десятилетия выросла. По данным ведомства, за 30 лет она увеличилась примерно на 20%.

30 апреля в стране ежегодно отмечается День коренных малочисленных народов. Соответствующий указ был подписан президентом России в ноябре 2025 года, а впервые эта дата будет отмечаться в 2026 году.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей

  2. 30.04.2026, 14:47
    Гость: Значит надо переименовать

    Опыт в этом у нас огромный. И столицу опять перенести. Можно снова на Нижнюю Волгу, но лучше снова в глубь Азии

  4. 30.04.2026, 14:01
    Гость: государственник

    От ... лобби во Власти с экранов ТВ и СМИ мы слышим что официальная идеология государства говорит о его "невероятно супер-пупер-многонациональном" характере и это при 80% русского населения в РФ, где русские даже не признаны в качестве политического субьекта, как например татары(2-3%), чеченцы, башкиры и т.д по списку, каждые из которых составляют не более 1% от общей численности.

Все комментарии (15)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации