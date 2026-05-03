Роспотребнадзор: в Туапсе все пробы воды и воздуха соответствуют нормативам

14:58 3.05.2026

После ликвидации пожаров на морском терминале и нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе пробы воды и воздуха показали значения в пределах нормы, пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что ситуация с водоснабжением находится под постоянным контролем. Лаборатории Роспотребнадзора совместно с городскими службами регулярно проверяют источники воды на наличие нефтепродуктов, продуктов горения, уровень токсичности, содержание полихлорированных бифенилов, остаточного хлора, а также оценивают микробиологические и органолептические показатели.

По итогам исследований превышений гигиенических нормативов не выявлено.

Ранее Туапсе подвергался атакам украинских беспилотников 16, 20, 28 апреля и 1 мая, в результате чего произошли масштабные пожары на морском терминале и нефтезаводе.