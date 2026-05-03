Роспотребнадзор: в Туапсе все пробы воды и воздуха соответствуют нормативам

© KM.RU, Алексей Белкин

После ликвидации пожаров на морском терминале и нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе пробы воды и воздуха показали значения в пределах нормы, пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что ситуация с водоснабжением находится под постоянным контролем. Лаборатории Роспотребнадзора совместно с городскими службами регулярно проверяют источники воды на наличие нефтепродуктов, продуктов горения, уровень токсичности, содержание полихлорированных бифенилов, остаточного хлора, а также оценивают микробиологические и органолептические показатели.

По итогам исследований превышений гигиенических нормативов не выявлено.

Ранее Туапсе подвергался атакам украинских беспилотников 16, 20, 28 апреля и 1 мая, в результате чего произошли масштабные пожары на морском терминале и нефтезаводе.

  1. 03.05.2026, 20:07
    Гость: Васечкин

    «А теперь заслушаем выступление начальника транспортного цеха» (с)
    Тут кто нибудь есть из Туапсе, чтобы народ успокоить или наоборот?. Не зря Вениамин Кондратьев летал на приём к президенту, понятно, что людей в беде не оставят и нефть уберут и пляжи почистят, но не нужно таким образом успокаивать людей, ещё хуже получается, народ видит, что задача властей не допустить протестных настроений, поэтому и успокаивают, убаюкивают, но реальность другая.

  2. 03.05.2026, 19:53
    Гость: stalker

    Ну, допустим Роспотребнадзор вполне мог пойти на искажение результатов замеров. Такие случаи уже бывали во время выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

  3. 03.05.2026, 19:27
    Гость: СТЕСНЯЮСЬ СПРОСИТЬ-

    две взаимоисключающих мысли в одной (??)нский по этому поводу говорил об иванушке бездомном ??

  5. 03.05.2026, 19:13
    Гость: Гость

    Вот кто-нибудь верит этим новостям? 40 лет прошло после Чернобыля, а проиходит то же самое. Сначала успокаивают, а через месц-два вылезает вся правда. В чем сила, брат? Сила в правде. Кто врет-тот слабый.

The White House "/>
