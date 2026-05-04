Почта России ухудшила работу сервиса отслеживания писем и посылок

© KM.RU, Петр Чайников

Почта России изменила работу сервиса отслеживания отправлений: если раньше отображались все промежуточные статусы, включая сортировочные пункты и изменения веса, то теперь доступны лишь базовые уведомления — о приеме отправления, его прибытии в город назначения и готовности к выдаче, сообщает CNews

Как выяснили журналисты издания, изменения начали действовать в начале мая 2026 года. При этом подробные данные исчезли не только для новых отправлений, но и для уже доставленных ранее.

CNews обратился в Почту России с вопросом, чем продиктовано данное решение.

«Обновление действительно вступило в силу недавно. На основании обратной связи от клиентов мы убрали из публичного доступа служебные статусы (внутрисортровочные транзиты, сканирования на технических этапах), которые перегружали пользователя информацией. При этом полный юридически значимый трек посылки (прием, прибытие/отправка из мест приема и вручения, передано курьеру и пр.) сохранен во внутренней системе. Это позволяет оперативно выявлять нештатные ситуации, не перегружая клиента сотней промежуточных статусов. Ограничением это не является, напротив – это переход к понятному клиентскому пути без потери контроля над посылкой», – заявили CNews представители«Почты России.

Подробностей о том, как именно собиралась обратная связь, не приводится.

  1. 04.05.2026, 22:52
    Гость: Гость

    Эффективные менеджеры развалили госпредприятие полностью. Пропала почтв россии.

