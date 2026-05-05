В Совбезе сообщили о сокращении числа иностранцев на территории России
Численность иностранных граждан в России за год снизилась примерно на 700 тыс. человек, сообщает "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности РФ.
По состоянию на 1 апреля в стране находились около 6,1 млн иностранцев против 6,8 млн годом ранее.
Одновременно выросло число решений об аннулировании видов на жительство. В первом квартале 2026 года — с января по март — было вынесено порядка 8,3 тыс. таких решений, что на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге количество иностранцев с действующим ВНЖ сократилось до 581 тыс. человек.
Ранее правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающий повышение ряда государственных пошлин, в том числе связанных с гражданством. В частности, предлагается установить пошлину за прием в гражданство и выход из него на уровне 50 тыс. рублей.
Также планируется увеличить стоимость оформления вида на жительство до 30 тыс. рублей, а его замены — до 6 тыс. рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Маловато будет."
Форд давно сказал.
Законы и ограничения как в тюрьме и важно вовремя уехать.
Захвачен инородцами-а6резантами и упорно действуют по плану ликвидации славян- гоев....
Чтой-то непохоже на правду. Я сдаю несколько квартир и комнат. Когда даю объявление, на 1 отклик от русского человека стабильно приходится 2-3 отклика от мигрантов. Как раньше, так и сейчас. Да и на окраине Екб, мигрантов меньше не стало, скорее наоборот. Например, в моей УК русские сантехник и электрик уволились, на их место взяли таджика+узбека. Дворники только киргизы и таджики. В универсамах на кассах теперь стали всё чаще появляться азиатки и армянки.