9 мая в Москве будет ограничен мобильный интернет, включая «белые списки»

Минцифры России заявило, что не планирует отключать или ограничивать мобильный интернет в Москве 7 и 8 мая. При этом в ведомстве уточнили: в случае возникновения угроз безопасности ограничения могут быть введены оперативно.

Вместе с тем 9 мая, в день праздничных мероприятий ко Дню Победы, мобильный интернет в столице временно ограничат полностью. Ограничения коснутся также сервисов обмена SMS и доступа к так называемому "белому списку" сайтов, пишет "Интерфакс".

В министерстве отдельно подчеркнули, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме.

4 мая крупнейшие операторы связи предупреждали о вероятных ограничениях мобильной связи в Москве и Подмосковье в период с 5 по 9 мая из соображений безопасности для подготовки и проведения праздничных мероприятий.