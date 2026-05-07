9 мая в Москве будет ограничен мобильный интернет, включая «белые списки»

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Минцифры России заявило, что не планирует отключать или ограничивать мобильный интернет в Москве 7 и 8 мая. При этом в ведомстве уточнили: в случае возникновения угроз безопасности ограничения могут быть введены оперативно.

Вместе с тем 9 мая, в день праздничных мероприятий ко Дню Победы, мобильный интернет в столице временно ограничат полностью. Ограничения коснутся также сервисов обмена SMS и доступа к так называемому "белому списку" сайтов, пишет "Интерфакс".

В министерстве отдельно подчеркнули, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме.

4 мая крупнейшие операторы связи предупреждали о вероятных ограничениях мобильной связи в Москве и Подмосковье в период с 5 по 9 мая из соображений безопасности для подготовки и проведения праздничных мероприятий.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.05.2026, 11:09
    Гость: Гость

    А чо толку ограничивать или полностью отключать интернет? БПЛА и ракеты наводятся совсем по другому, им не нужен интернет. Ну, отключали в Чебоксарах интернет 4,5,6 мая и чего? 5 мая прилетели и ракеты и БПЛА. Уже даже школьнини знают, что БПЛА не используют мобильный интернет и сотовые вышки связи.

Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

