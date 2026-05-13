Путин сменил глав Белгородской и Брянской областей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отправлен в отставку. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Указом президента Владимира Путина временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев, пишут «Ведомости».
По информации источников издания, Гладков может стать послом России в Абхазии. Ранее источники также сообщали, что он может перейти на работу в федеральное правительство, заняв должность замминистра.
В Кремле также сообщили, что губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Пост врио главы региона занял экс-председатель правительства Луганской народной республики (ЛНР) Егор Ковальчук.
6 апреля «Ведомости» писали, что Богомаз может уйти в отставку. Тогда эксперты отмечали, что небольшая задержка со сменой глав регионов объясняется тем, что изначально предложенная кандидатура на пост врио главы Брянской области не прошла согласование.
Егор Ковальчук родился в Челябинске. Он выпускник школы губернаторов. С 2019 по 2022 год был заместителем главы Челябинской области. В 2024-м стал председателем правительства ЛНР, пишет РИА Новости.
Александр Шуваев — уроженец Нового Оскола в Белгородской области, Герой России, генерал-майор и ветеран СВО. Участник второго потока программы "Время героев". С января занимал должность вице-губернатора Иркутской области.
Выборы губернаторов Брянской и Белгородской областей пройдут в Единый день голосования 20 сентября.
Ну все теперь обстрелы прекратятся, новые губеры все дроны из рогатки посбивают
Что значит "дал"? Они сами берут. Из тумбочки, куда он складывает ваши денежки. Им нужнее.
И снова двигают кровати в борделе с седыми девочками... Им на пенсию всем давно пора, вместе со своими "гениальными" потомками...
вспоминается что-то про бордель и кровати..
т.е. толку не будет, но эти уже достаточно долго были у кормушки. Пора и другим подхарчиться.
А в чем провинилась эти губернаторы? Видимо вопрос том что дроны и ракеты ВСУ утюжат эти области ежедневно. И явно портят радостную и победную картину кремлю. А эти губернаторы сделали явно недостаточно чтобы негативная информация из этих регионов разлетелась по новостным сайтам. Не отключили и не глушили во время интернет. Вместо мы побеждаем и наступаем, разрушения, пожары и людские потери. Президент не привык получать такие доклады, значит он самый неповторимый и гениальный тоже не дорабатывает и совершает ошибки может возникнуть крамольные мысли у части не сознательно населения.