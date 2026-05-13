Путин сменил глав Белгородской и Брянской областей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отправлен в отставку. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Указом президента Владимира Путина временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев, пишут «Ведомости».

По информации источников издания, Гладков может стать послом России в Абхазии. Ранее источники также сообщали, что он может перейти на работу в федеральное правительство, заняв должность замминистра.

В Кремле также сообщили, что губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Пост врио главы региона занял экс-председатель правительства Луганской народной республики (ЛНР) Егор Ковальчук.

6 апреля «Ведомости» писали, что Богомаз может уйти в отставку. Тогда эксперты отмечали, что небольшая задержка со сменой глав регионов объясняется тем, что изначально предложенная кандидатура на пост врио главы Брянской области не прошла согласование.

Егор Ковальчук родился в Челябинске. Он выпускник школы губернаторов. С 2019 по 2022 год был заместителем главы Челябинской области. В 2024-м стал председателем правительства ЛНР, пишет РИА Новости.

Александр Шуваев — уроженец Нового Оскола в Белгородской области, Герой России, генерал-майор и ветеран СВО. Участник второго потока программы "Время героев". С января занимал должность вице-губернатора Иркутской области.

Выборы губернаторов Брянской и Белгородской областей пройдут в Единый день голосования 20 сентября.