Путин подписал указ о национальных целях развития

22:41 7.05.2024

Президент России подписал указ о национальных целях развития на следующую шестилетку и на перспективу до 2036 года. Для каждой из целей определены четкие целевые показатели и задачи, которые предстоит выполнить

Ранее они были объявлены в качестве национальных проектов во время послания Федеральному собранию.

В документе определены следующие национальные цели России:

сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности; комфортная и безопасная среда для жизни; экологическое благополучие; устойчивая и динамичная экономика; технологическое лидерство; цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.



Первая цель предполагает повышение коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году и «выравнивание» этого коэффициента в регионах с низкой рождаемостью. Также указ ставит целью увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году. Уровня бедности многодетных семей — до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году. МРОТ должен вырасти к 2030 году до 35 тыс. руб.

По второй цели к 2030 году необходимо создать условия для воспитания «патриотичной и социально ответственной личности», увеличить число иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тыс. человек. Увеличить долю молодых людей, участвующих в программе личностного развития, до 75%; «верящих в возможности самореализации в России» — не менее чем до 85%; вовлеченных в добровольческую деятельность — до 45%. Обеспечить к 2030 году эффективную работу системы выявления талантов среди 100% обучающихся.

В рамках исполнения второй цели к 2030 году нужно обеспечить «продвижение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей» не менее чем в 70% проектов в сфере культуры, финансируемых государством, а к 2036 году — не менее чем в 80%. К 2030 году должна заработать система, при которой не менее 10% педагогов будут проходить развивающие программы на базе ведущих вузов страны.

Достижение третьей цели предполагает среди прочего улучшение среды в опорных населенных пунктах и обновление жилищного фонда. Обеспечение граждан жильем площадью не менее 33 кв. м к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году. Благоустройство 30 тыс. общественных территорий, модернизацию коммунальной инфраструктуры и коммунальных услуг для 20 млн человек. Не менее чем 1,6 млн домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн домовладений к 2036 году должны быть подключены к газу.

Также предполагается увеличение к 2030 году до 85% доли соответствующих нормативам автомобильных дорог, снижение смертности в результате ДТП и увеличение к 2030 году авиационной подвижности населения на 50%. К этому же году доля самолетов отечественного производства у авиакомпаний должна составить не менее 50%.

По четвертой цели — экологическое благополучие — к 2030 году необходимо сформировать замкнутый цикл сортировки 100% твердых коммунальных отходов; 25% таких отходов должно использоваться как вторичное сырье. К 2036 году поэтапно в два раза снизить выборы опасных загрязняющих веществ. До конца 2030 года ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. К 2036 году снизить в два раза объем неочищенных сточных вод. Сохранить леса и биоразнообразие, создать условия для экотуризма.

Пятая цель (устойчивая и динамичная экономика): не позднее 2030 года Россия должна выйти на четвертое место по темпам роста ВВП (рассчитанного по паритету покупательной способности), снизить доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17%, увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года.

Доходы населения и уровень пенсионного обеспечения должны быть не ниже уровня инфляции. В 2024–2030 годах реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства должен быть в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. Прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров — не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года.

К 2036 году не более чем до двух раз должен быть снижен разрыв в уровнях бюджетной обеспеченности между десятью наиболее обеспеченными и десятью наименее обеспеченными субъектами РФ (с учетом оказания финансовой поддержки из федерального бюджета в форме целевых межбюджетных трансфертов).

Рост капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году, до 75% ВВП к 2036 году. Доля долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений должны вырасти не менее чем до 40% к 2030 году, до 45% — к 2036 году.

Доля туризма в ВВП к 2030 году должна вырасти до 5%. Экспорт туристских услуг должен быть увеличен в три раза по сравнению с уровнем 2023 года. Объем международных перевозок должен вырасти не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года за счет повышения глобальной конкурентоспособности маршрутов.

Увеличение объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.

К 2030 году Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

Шестая цель предполагает обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков, вхождение России к 2030 году в топ-10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок. Увеличение к 2030 году затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП и доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки.

Последняя, седьмая цель предполагает достижение к 2030 году «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления и внедрение технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Не менее 80% российских организаций должны перейти на отечественное ПО, а в госорганах — до 95%. Доля госуслуг, предоставляемых в электронной форме, должна достигнуть 99%. При этом доля домохозяйств с доступом к высокоскоростной широкополосной сети Интернет должна достичь 97% к 2030 году и 99% к 2036 году.