Не лягушка, а царевна: русские сказки под угрозой?

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений имеет весьма абстрактные трактовки, а соблюдение или несоблюдение закона определяется экспертами, которые проводят экспертизу и могут трактовать тот или иной случай как им угодно

Ситуация с интернет-цензурой и различными запретами в России становится всё более курьёзной: 10 сентября Таганский суд Москвы назначил штраф в 200 тысяч рублей администратору онлайн-библиотеки манги (японских комиксов) MangaLIB за размещение на ней манги «Девушка замужем за змеем» по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». По сюжету этой манги девушка Мё вынуждена стать женой гигантского змея – местного божества. Суд признал отношения героини с мифическим существом «нетрадиционными».

Вот что говорится в постановлении суда:

«В ходе проведенного осмотра интернет-ресурса платформы «MangaLIB» по адресу в сети «Интернет» было установлено распространение материала, содержащего неэпизодическое изображение нетрадиционных сексуальных отношений, представленное несколькими иллюстрациями лица женского пола (главной героиней) со звероподобным существом (воспринимается в качестве змеи) в романтическом и эротическом контексте… Информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, является информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Автор сих строк не является поклонником японских комиксов, однако нельзя не отметить трагикомичность данной ситуации. О какой «пропаганде нетрадиционных отношений» можно говорить, если речь идет о сказочных фантастических персонажах (причем мифический змей, который имеет отношения с человеческой женщиной, мужского пола)? Но суд постановил, что отношения между человеком и мифологическим существом также подпадают под определение «нетрадиционных». Если это так, то это открывает дорогу для запрета не только греческих и скандинавских мифов, но и многих традиционных русских и европейских сказок.

Отношения мифологических существ и людей в мифах и религиозных текстах



«И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела» (Бытие, 3:13).

Отношения между людьми и мифологическими существами в образе различных животных — очень распространенная тема в различных мифологических и религиозных текстах. Еще из школьных учебников истории мы знаем об особом отношении к животным, которое было свойственно большинству религиям древнего мира: бог Пта в образе быка, бог Осирис с головой ястреба, бог Зевс, являвшийся людям в образах быка, лебедя или орла; бог Пан с козлиными ногами и рогами; финикийская богиня Аштарт в облике коровы; бог индусов Гануман в образе обезьяны и т. п. Некоторые из богов вступали в противоестественные связи с животными, а некоторые «звероподобные» боги вступали в сексуальные связи и с человеком.

Давайте, например, вспомним греческую мифологию. Многие, наверное, слышали о таком существе как минотавр («бык Миноса», хотя к Миносу он имел весьма косвенное отношение). Так вот, минотавр был рожден женой Миноса, Пасифаей от противоестественной связи с быком. Как говорят нам греческие мифы, отчаявшись в попытках соблазнить быка, Пасифая решила обмануть наивное животное и призвала на помощь знаменитого скульптора и зодчего Дедала. Аполлодор пишет:

«Дедал изготовил деревянную корову на колесах, выдолбил ее изнутри и обшил свое изделие свежесодранной коровьей шкурой. Выставив его на луг, где обычно пасся бык, он дал войти внутрь этой деревянной коровы Пасифае. Появившийся бык сошелся с ней, как с настоящей коровой, и Пасифая родила Астерия, прозванного Минотавром. Он имел голову быка, все же остальные части тела у него были человеческие»*.

В архаических мифологических системах многих народов мира одно из важнейших мест принадлежит змею (змее). При этом часто змеи играют роль или тотемных предков, покровителей, или демиургов. Как показывает не только индоевропейская, но и мировая традиция, женские божества были очень тесно связаны со змеями. В греческой мифологии самая первая богиня, Земля-Гея, рождает «ужасного змея-дракона» Тифона, чуть было не победившего Зевса, а впоследствии родила дракона Ладона, деву-змею Эхидну и дракона Пифона. Внучкой Геи была знаменитая Медуза Горгона, покрытая чешуей и со змеями вместо волос.

В средневековой легенде о Мелюзине король Альбы повстречал в лесу девушку необычайной красоты, потерял от нее голову и тут же женился. Но у дамы сердца была страшная тайна – оказавшись в воде, она становилась змеей. Супруг случайно увидел это во время купания жены.

В славянской мифологии змей порой вступал в любовные отношения с земными девушками и женщинами. Возьмем, например, былины о Вольге Святославиче (или Волхе Всеславьевиче) – общеизвестно, что он родился от связи змея и княжны Марфы Всеславьевны.

Более того, соблазнение женщины змеем, которая вкушает запретный плод, — это традиционный библейский сюжет. Выше уже приводилась цитата из Книги Бытия: «И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела». Запретный плод, который вкусила Ева, разумеется, символический образ, однако в Евангелии от Филиппа о сыне Адама и Евы Каине сказано следующее:

«Вначале появилось прелюбодеяние, затем убийца, и он был порожден от прелюбодеяния. Ибо он был сыном змия. Поэтому он стал человекоубийцей, как и его отец, и он убил своего брата».

Здесь есть явственные указания на то, что Каин появился на свет в результате связи Евы со змеем.

Таким образом, если использовать формулировки суда о том, что отношения между человеком и мифологическим существом также подпадают под определение «нетрадиционных», то теоретически все вышеуказанные тексты могут попасть под запрет.

Русские сказки тоже под угрозой?



Под угрозой оказываются и традиционные сказки — многие сказки Ханса Кристиана Андерсена, братьев Гримм и русские сказки. Ведь по сюжету многих из них присутствуют «нетрадиционные отношения» с мифическими существами.

В сказке «Русалочка» описывается любовь мифического существа (русалки) и принца (человека), в сказке «Дюймовочка» главная героиня имеет отношения с жабой, жуком и кротом (за которого едва не выходит замуж), в «Аленьком цветочке» девушка живет в замке с чудовищем, в которое влюбляется. В «Царевне-лягушке» принц некоторое время сожительствует с жабой.

Если подходить к вопросу запретов «пропаганды нетрадиционных отношений», как Таганский суд Москвы, то все эти сказки могут попасть под запрет.

Почему же принимаются столь абсурдные решения? И как вообще работает вся эта система?

Судя по количеству очень странных дел подобного рода, вероятно, существуют специальные сотрудники какого-то ведомства/структуры, которые мониторят интернет-пространство днем и ночью, высматривают всякие книги, комиксы, мультфильмы, фильмы на предмет чего-то запретного и «неприличного», чтобы потом можно было сказать: ай-яй-яй, какая срамота! Но даже такие «специальные сотрудники» не в состоянии охватить весь интернет. Тогда им на помощь, вероятно, приходят какие-то добровольцы-доносители, или, как это модно говорить, «бдительные граждане». Затем на основании мониторинга и сообщений «бдительных граждан» проводится экспертиза и выносятся решения.

Что касается первого вопроса (почему принимаются такие абсурдные решения), интересно вот что: владелец библиотеки MangaLIB подвергается штрафам уже не в первый раз. Ранее все тот же Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-библиотеку MangaLib на 14 миллионов рублей также за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Вероятно, речь идет о том, что куча доносов на MangaLib является спланированной акцией — возможно, конкурентами, возможно, кем-то еще.

Не стоит забывать о том, что, как и принятый закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете, закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений имеет весьма абстрактные трактовки, а соблюдение или несоблюдение закона определяется экспертами, которые проводят экспертизу и могут трактовать тот или иной случай как им угодно. Вот и в итоге и возникают нелепые и трагикомичные ситуации.

*См. Олег Ивик. Мифозои: история и биология мифических животных. М.: Альпина нон-фикшн, 2022.