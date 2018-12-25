В двухэтажный частный дом в Киеве забросили взрывчатку

13:59

В ночь на 25 декабря в Киеве по адресу 37-я Садовая линия, д. 20 прогремел взрыв.

По информации украинских СМИ, в двухэтажном частном доме проживает семья с детьми.

Неизвестный подошел к дому, когда все спали, через забор забросил взрывное устройство в окно и скрылся с места преступления.

По словам полицейских, скорее всего, речь идет о взрывпакете, который был привязан к камню. После громкого хлопка из свертка начал идти едкий дым и хозяин выбросил неизвестный предмет обратно в окно, сообщает «Русская весна».

В результате инцидента никто не пострадал. По какой причине именно этой семье бросили в окно взрывпакет и что именно взорвалось - установит следствие.

На месте работала патрульная полиция, кинологи, взрывотехники и следственно-оперативная группа.