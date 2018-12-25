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В двухэтажный частный дом в Киеве забросили взрывчатку

13:59 25.12.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В ночь на 25 декабря в Киеве по адресу 37-я Садовая линия, д. 20 прогремел взрыв.

По информации украинских СМИ, в двухэтажном частном доме проживает семья с детьми.

Неизвестный подошел к дому, когда все спали, через забор забросил взрывное устройство в окно и скрылся с места преступления.

По словам полицейских, скорее всего, речь идет о взрывпакете, который был привязан к камню. После громкого хлопка из свертка начал идти едкий дым и хозяин выбросил неизвестный предмет обратно в окно, сообщает «Русская весна».

В результате инцидента никто не пострадал. По какой причине именно этой семье бросили в окно взрывпакет и что именно взорвалось - установит следствие.

На месте работала патрульная полиция, кинологи, взрывотехники и следственно-оперативная группа. 

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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25.12.2018, 16:59
Гость: грек

Событие не ахти значимое, но достаточно и УБЕДИТЕЛЬНО символично,взрыв покет бросили не в какую нибудь- хрушевку,шитовой домик рабочего районе а в двух этажный домик, незнаю незнаю,а что, если это начало жетых жилет....а?
25.12.2018, 15:53
Гость: Соглашусь

Какое событие произошло в Киеве. Просто вселенского масштаба. Да у нас таких событий каждый день сотни. Смешно.
25.12.2018, 14:42
Гость: ни дня без Украины

Российских обывателей уже так подсадили на Украину,что надо что угодно, но написать!Наркоманы какие-то уже стали...Почему не написать об Армении,Германии,или ЮАР?
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