Казахстан задумался о выводе Байконура из аренды России

16:12

Государственные органы Казахстана обсуждают вопрос прекращения аренды Россией города Байконур. Об этом заявил вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургожин.

Государственные органы Казахстана обсуждают вопрос прекращения аренды Россией города Байконур. Об этом заявил вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургожин.

«Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды — он на повестке дня казахстанской стороны стоит. Мы его внимательно сейчас обсуждаем... плюсы и минусы данной ситуации», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Кроме того, сенат принял протокол о внесении изменений в соглашение между Россией и Казахстаном о статусе Байконура. Протокол был подписан сторонами в 2016 году в Санкт-Петербурге. Документ предусматривает создание в городе десяти дополнительных подразделений казахстанских государственных органов, в том числе комитета казначейства, подразделения пограничной службы и социальных учреждений.

На данный момент соглашение об аренде Байконура предполагает, что в городе работают только восемь органов власти Казахстана — спецпредставитель президента, представительства силовых структур, суд, подразделения аэрокосмического комитета.

В Байконуре проживает более 76,5 тысячи человек, из них 60 процентов — граждане Казахстана. Город управляется российскими муниципальными предприятиями, службами правопорядка и администрацией. Глава администрации назначается указами президентов Казахстана и России.