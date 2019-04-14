]]> ]]>
Главная В мире Новости

Зеленский проигнорировал дебаты с Порошенко

16:07 14.04.2019
Владимир Зеленский
Фото с сайта 24smi.org
Материалы по теме:

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве, пишет РИА Новости.

Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. Порошенко, приехав на стадион в воскресенье, заявил, что ждет Зеленского до 15:00.

"Я умоляю вас не терять интерес, мы будем делать несколько предложений, чтоб эти дебаты организовать", — сказал Порошенко после того, как ведущий сообщил, что время, которое президент дал Зеленскому, истекло.

Порошенко выразил сожаление по поводу того, что журналисты не смогли задать вопросы Зеленскому, а жители Украины не услышали ответы. Он призвал Зеленского прийти на эфир программы "Свобода слова" в понедельник вечером, а также 19 апреля на телеканал "Общественный".

По его словам, Зеленский проявил неуважение не к президенту, который бы "сцепил зубы и стерпел", а к народу, к стране и избирателям.

Порошенко также призвал Зеленского больше не бросать телефонную трубку при разговоре с ним. "Кстати, не бросайте трубку. Это не тот разговор, который я бы хотел слышать от украинского кандидата на пост президента", — сказал он.

Порошенко также заявил, что гордится своим результатом в первом туре выборов, несмотря на то что занял второе место.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент.

Согласно данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.

Темы: Выборы на Украине, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.04.2019, 17:51
Гость: Не выборы,

а целый спектакль. То ли дело у нас - театр одного актера.
14.04.2019, 17:48
Гость: Товарищ Сухов

1.
Искусство (95-Квартал на русском языке) победило всю предыдущую укро-политику несколько лет назад, и подряд столько же лет продолжает это делать и доныне. Поэтому у Поросенко нет никаких шансов что-то теперь выиграть для продолжения лично-государственного бизнеса, который он выстроил за 5 лет. Успешный бизнес был, надо признать.
2.
Младо-поросенко на букву "Зе" привык и способен озвучивать роли с заранее приготовленного текста; на людях же, экспромтом он выглядит жалким, много улыбающимся от нервозности, и не могущим связать два слова абитуриентом.
Поэтому у него тоже нет никаких шансов на победу с личным участием супротив преподавателя с дипломами из Армовира ("армия-мова-вира" и "томас").
3.
В итоге, укропский дебильный этнос победит себя сам еще раз, посадив себе на шею новых седоков, в надежде на удовольствие ежедневно и бесплатно смотреть вживую Квартал-95 (на русском по-прежнему, и так что Ирина Фарион аж захлебывается от злобы).
4.
Там все по великому Гоголю, писавшему, что "все бабы - ведьмы, особенно те, которые на базаре семечками торгуют":
- Ирина Луценко - явная черная злая ведьма: нос крючком, рот треугольником, черноротая, глаза злые;
- Ирина Геращенко - ядовитая гадюка, отвратительная ведьма лжи и прелюбодеяний;
- Ирина Фарион - особо и нет необходимости пояснять; и так все ясно.
*
Возглавляет список из трёх Ирин, согласно своим проявленным способностям:
- Юлия Тимошенко - злая ведьма "черная луна", скрывающаяся под маской "батькивщины" и "воной".
14.04.2019, 17:28
Гость: Лёха

Да, зря, значит, трудился пан Зеленский, сдавая все свои анализы, в том числе крови. Видимо, выдохся на анализах, и на большее у него сил уже не хватило.
Все комментарии (7)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.