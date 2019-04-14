Зеленский проигнорировал дебаты с Порошенко

16:07

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве, пишет РИА Новости.

Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. Порошенко, приехав на стадион в воскресенье, заявил, что ждет Зеленского до 15:00.

"Я умоляю вас не терять интерес, мы будем делать несколько предложений, чтоб эти дебаты организовать", — сказал Порошенко после того, как ведущий сообщил, что время, которое президент дал Зеленскому, истекло.

Порошенко выразил сожаление по поводу того, что журналисты не смогли задать вопросы Зеленскому, а жители Украины не услышали ответы. Он призвал Зеленского прийти на эфир программы "Свобода слова" в понедельник вечером, а также 19 апреля на телеканал "Общественный".

По его словам, Зеленский проявил неуважение не к президенту, который бы "сцепил зубы и стерпел", а к народу, к стране и избирателям.

Порошенко также призвал Зеленского больше не бросать телефонную трубку при разговоре с ним. "Кстати, не бросайте трубку. Это не тот разговор, который я бы хотел слышать от украинского кандидата на пост президента", — сказал он.

Порошенко также заявил, что гордится своим результатом в первом туре выборов, несмотря на то что занял второе место.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент.

Согласно данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.