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Журналист сообщил о бегстве из страны главного военного прокурора Украины

20:20 15.04.2019
Матиос Анатолий Васильевич. Фото с сайта wikimedia.org
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул страну.

Об этом журналист Василий Крутчак написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Толик Матиос покинул страну. Зеленскому и Коломойскому он не нужен, потому что они предателей не покупают, а Петр будет его догонять даже не за слив информации о Свинарчуках, а за видео с сыном», - написал Крутчак.

«И возникает вопрос: кто из оставшихся из военной прокуратуры будет отвечать за десятки сфальсифицированных доказательств и протоколов и кто первым пойдет на сделку со следствием и расскажет, как совершались преступления под личным давлением руководства военной прокуратуры?» - добавил Крутчак.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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16.04.2019, 01:51
Гость: Одни крысы бегут с тонущего корабля

другие переобуваются на лету. А западные страны давно уже выдают свои паспорта. Вся эта нищая Украина уже давно обрыдла населению.
15.04.2019, 22:32
Гость: Товарищ Сухов

Ну вот и танцоры объявились, боевого гапака отплясывать: то Луценко Юрик в Израэль зачем-то накануне укатил...
Помнит небось, как смена президентов отразилась на его шкуре в 2010-м; теперь и этот лейтенант генеральный, прикинул что отвечать по всей строгости закона у него бабла не хватит, за воинские преступления больных уродов укронацистов, творивших зверства на Юго-Востоке и в отношении мирного населения, и в отношении своих военнослужащих; откроются еще и братские могилы и истерзанные трупы жителей, отказавшихся подчиняться укро-нацистам.
То ли еще будет!
15.04.2019, 21:59
Гость: ВДв

Так они были наркодилеры, и дело на них завели.
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