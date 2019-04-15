Журналист сообщил о бегстве из страны главного военного прокурора Украины

20:20

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул страну.

Об этом журналист Василий Крутчак написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Толик Матиос покинул страну. Зеленскому и Коломойскому он не нужен, потому что они предателей не покупают, а Петр будет его догонять даже не за слив информации о Свинарчуках, а за видео с сыном», - написал Крутчак.

«И возникает вопрос: кто из оставшихся из военной прокуратуры будет отвечать за десятки сфальсифицированных доказательств и протоколов и кто первым пойдет на сделку со следствием и расскажет, как совершались преступления под личным давлением руководства военной прокуратуры?» - добавил Крутчак.