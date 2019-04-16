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Кремль может разрешить жителям ДНР и ЛНР получать гражданство России в упрощенном порядке

00:01 16.04.2019
© KM.RU, Алексей Белкин

Российские власти намерены разрешить жителям  Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ. Вопрос уже полностью проработан и для его окончательного решения нужен лишь соответствующий указ президента России, пишет "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники в российских госструктурах. 

По словам одного из собеседников, ожидается, что  Владимир Путин подпишет указ, которым наделит жителей  республик таким правом, после выборов на Украине. 

Руководитель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников подтвердил изданию, что "такой указ может быть подписан сразу после выборов". Оговорившись, впрочем, что "если только не возникнет какая-то политическая целесообразность посмотреть, как новый украинский президент, если он там появится, что-либо сделает или не сделает в плане урегулирования ситуации на востоке Украины". 

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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16.04.2019, 03:36
Гость: blog2038,.

"Кремль может разрешить жителям ДНР и ЛНР получать гражданство России в упрощенном порядке"
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Я понимаю что в данный момент это звучит невозможным, но ЛНД и ДНР логут вернуться под контроль Украины.
.
Что, вы думаете, станет со всеми теми людьми которые решат поменять украинское гражданство на российское - им придётся "вернуться" в Россию потому что украинские визы они не получат.
16.04.2019, 02:19
Гость: иван

везде запугивают и Европу и США и теперь и Украину с Белоруссией и думают что это остается без последствий как бы не так жители восточных областей были и есть уграинскими гражданами и не надо туда лезть внаглую можно потерять всех приспешников РФии все не так просто почему то Ингушетию и процессы в ней не показывают и в Архангельске не показывают а президента Украины на 1м канале РФии ТВ как не обзывают нет никаких норм приличия и морали сбесились все и ненависть так и пышет и откуда ждать хорошего непонятно посмотрите что у вас творится а потом осторожно можно покритиковать но так нагло нельзя и Белоруссия уже не дружественная страна тоже поливают Лукашенко грязью и кохозник и еще хуже РФия это не страна а сбор народностей и весьма недружелюбных друг к другу
16.04.2019, 01:21
Гость: Фрейтор

Есть в России президент, который зациклен только на стадионах и олимпиадах, даже с позорным белым флагом. Главное тусоваться с Западом, мелькать на телеэкранах и поднимать тосты в кругу высоких гостей. А вот к Донбасу отношение другое, с западными лидерами здесь не потанцуешь, а открыто назвать врагов не партнерами, а врагами, у него язык не поворачивается. Даже в том случае, когда Россию прямо называют врагом и злом наравне с ИГИЛ и чумой. Он предпочитает жевать сопли и отступать. С таеим либералиссимусом победить невозможно, можно только сдаться под белым флагом!
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