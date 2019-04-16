"Кремль может разрешить жителям ДНР и ЛНР получать гражданство России в упрощенном порядке"

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Российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ. Вопрос уже полностью проработан и для его окончательного решения нужен лишь соответствующий указ президента России, пишет "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники в российских госструктурах.

По словам одного из собеседников, ожидается, что Владимир Путин подпишет указ, которым наделит жителей республик таким правом, после выборов на Украине.

Руководитель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников подтвердил изданию, что "такой указ может быть подписан сразу после выборов". Оговорившись, впрочем, что "если только не возникнет какая-то политическая целесообразность посмотреть, как новый украинский президент, если он там появится, что-либо сделает или не сделает в плане урегулирования ситуации на востоке Украины".