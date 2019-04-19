В Киеве на стадионе «Олимпийский» начались дебаты Зеленского и Порошенко

19:41

На стадионе «Олимпийский» в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Жеребьевка определила, что первым будет выступать Зеленский.

В ходе дебатов у каждого из кандидатов будет возможность выступить с пятиминутной речью и задать вопрос оппоненту. Кроме того, модераторы дебатов зададут каждому из них по три вопроса. На стадионе установлено две сцены на противоположных концах поля.

Дебаты между кандидатами в президенты Украины начались с казуса. Изначально предполагалось, что оппоненты выступят на разных сценах. Но Порошенко решил сыграть по своим правилам и отправился на сцену к Зеленскому, который поспешил по этому поводу пошутить, пишет МК.

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в ходе начавшихся дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским назвал того «мешком», сообщает РБК.

По словам Порошенко, Зеленский — «слабый кандидат». «Вы называли себя котом в мешке. Вы не кот в мешке, вы — мешок, — сказал он. — В вашем мешке другие коты, включая олигархов и всего, что угрожает нашему государству».

Ранее Зеленский сравил себя с «котом в мешке» в эфире телеканала «1+1», говоря о том, почему он не контактирует с прессой. «Если сравнивать двух кандидатов, то лучше «кот в мешке», чем «волк в овечьей шкуре», — сказал он. Также актер отметил, что не выступал на ток-шоу, поскольку там «сидят люди старой власти и просто собачатся, занимаются пиаром».

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, набравший почти вдвое меньше. Согласно последним рейтингам, опубликованным 18 апреля, лидер президентской гонки увеличил свой отрыв от конкурента: за него готовы проголосовать более 70 процентов избирателей, определившихся с выбором. Порошенко собираются поддержать только 27 процентов.