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В Киеве на стадионе «Олимпийский» начались дебаты Зеленского и Порошенко

19:41 19.04.2019

На стадионе «Олимпийский» в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Жеребьевка определила, что первым будет выступать Зеленский.

В ходе дебатов у каждого из кандидатов будет возможность выступить с пятиминутной речью и задать вопрос оппоненту. Кроме того, модераторы дебатов зададут каждому из них по три вопроса. На стадионе установлено две сцены на противоположных концах поля.

Дебаты между кандидатами в президенты Украины  начались с казуса. Изначально предполагалось, что оппоненты выступят на разных сценах. Но Порошенко решил сыграть по своим правилам и отправился на сцену к Зеленскому, который поспешил по этому поводу пошутить, пишет МК.  

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в ходе начавшихся  дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским назвал того «мешком», сообщает РБК.

По словам Порошенко, Зеленский — «слабый кандидат». «Вы называли себя котом в мешке. Вы не кот в мешке, вы — мешок, — сказал он. — В вашем мешке другие коты, включая олигархов и всего, что угрожает нашему государству».

Ранее Зеленский сравил себя с «котом в мешке» в эфире телеканала «1+1», говоря о том, почему он не контактирует с прессой. «Если сравнивать двух кандидатов, то лучше «кот в мешке», чем «волк в овечьей шкуре», — сказал он. Также актер отметил, что не выступал на ток-шоу, поскольку там «сидят люди старой власти и просто собачатся, занимаются пиаром».

 

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, набравший почти вдвое меньше. Согласно последним рейтингам, опубликованным 18 апреля, лидер президентской гонки увеличил свой отрыв от конкурента: за него готовы проголосовать более 70 процентов избирателей, определившихся с выбором. Порошенко собираются поддержать только 27 процентов.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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19.04.2019, 23:48
Гость: Северин Наливайко

Цитирование Сориным высказывания зраильтосца Янкеля Йословича Кедми показывает,что Сорин нехороший и глупый человек,а Янкель-бывший начальник
зраильской конторы:"Рога и копыта",возвеличен своим другом-свернаглым и
сверхлживым Зеевом Адольфовичем Шапиро.Кстати этот немного неадекватный
ветхий Янкель еще хуже в свое время отозвался и о русском народе.И негоже,если Сорин считает себя русским человеком,а не местечковой чукобарой,ссылаться на мнение человека плохо,с бердычевским акцентом,владеющим великим и могучим.
19.04.2019, 23:47
Гость: грек

Ничего, первый "блин" как известно комом,зато смело и открыто состоялись дебаты-поздравляю.Зеленскому проще,у него нет компроматериала, Порошенко по напористее и наглее, увереннее врёт, опираясь на административный ресур.
Предпочтенее отдаю Зеленском, ничего что молод и без опыта,да и не боги обжигают горшки,Мокрон тоже молод и без опыта, Медведев, тоже без опыта-рулил Россией, Путин, пришёл тоже многое не понимал, а теперь своих не здаёт, так что Зеленский заслуживает большее-ДОВЕРИЕ!
19.04.2019, 22:57
Гость: А чё?

У нас русские во власти и на экранах?
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