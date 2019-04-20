МИД Белоруссии назвал российского посла разрушителем отношений с Минском

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В Министерстве иностранных дел Белоруссии считают, что посол РФ в Минске Михаил Бабич разрушает отношения между двумя странами.

"В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", - говорится в заявлении пресс-службы МИД.

Таким образом в министерстве отреагировали на заявления Бабича о безосновательности слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о конечной стоимости БелАЭС.

В МИД Белоруссии подчеркнули, что "господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством", пишет "Интерфакс".

"Хотя в послании президент Белоруссии абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В пятницу в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту Лукашенко сообщил, что стоимость строительства первой в стране АЭС может составить менее $7 млрд. По словам главы государства, вопрос стоимости БелАЭС он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

При этом глава государства заметил, что озвучивает информацию о цене в $7 млрд, потому что депутат Анна Канопацкая, задавая вопрос президенту о БелАЭС, сослалась на Бабича, заявившего, что это Россия снизила цену на строительство. "Это коммерческая тайна, контрактная цена и оглашаться не должна", - пояснил он. Президент подчеркнул, что это не Россия снизила цену.

Бабич на это ответил, что Лукашенко ввели в заблуждение по вопросу продажной стоимости БелАЭС, Россия ее никогда не называла. "К сожалению, вынужден констатировать, что президента в очередной раз ввели в заблуждение. Дело в том, что ни я, ни какие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость белорусской атомной станции", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").