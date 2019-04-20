Литва тайно закупает для СПГ-терминала сжиженный газ из России

СПГ-терминал завезли в Клайпеду ради обретения «энергетической независимости» от России

Литва тайно закупает для своего СПГ-терминала сжиженный природный газ из России. Такой сенсационный вывод следует из данных системы слежения за судами в Балтийском море. Литовские власти ничего не говорили населению о покупке российского сжиженного газа, что неудивительно, ведь литовский СПГ-терминал провозглашен проектом обретения «энергетической независимости».

Терминал СПГ Independence. Фото с сайта topwar.ru

Российская компания «Новатэк» в начале года запустила завод по производству сжиженного природного газа «Криогаз-Высоцк». С этого месяца завод начинает экспорт своей продукции. Основные потребители — государства региона Балтийского моря.

Международное агентство Reuters со ссылкой на данные системы слежения за судами на Балтике сообщает, что поставки российского СПГ (сжиженного природного газа - Ред.) идут в Швецию, Финляндию и Литву.

«Согласно данным "Рефинитив Эйкон", "Новатэк" отправил семь грузов общим объемом 67 800 кубических метров замороженного газа в период с 31 марта по 16 апреля из порта Высоцк. Три груза были получены литовским портом Клайпеда, по одному от финских портов Тахколуото (Пори) и Торнио, а оставшиеся два отправились в Висби и Нинашамн в Швеции», — пишет Reuters.

И вот тут — барабанная дробь!

Власти Литвы и менеджеры клайпедского терминала Independence ни словом не обмолвились общественности о том, что заключали контракт с «Новатэком» на поставки для СПГ-терминала сжиженного газа из Ленинградской области.

Выходит, что Литва втайне от собственного населения и международных партнеров покупает СПГ у России.

С экономической точки зрения в этом нет ничего удивительного. Аналитический портал RuBaltic.Ru еще осенью прошлого года прогнозировал, что так будет, когда Соединенные Штаты вопреки собственному курсу на выбивание России с газового рынка Европы закупили российский сжиженный газ для обогрева замерзающего Бостона. Почему бы и не закупить, если российский СПГ дешевле собственно американского?

«Действия тех же американцев в самой Америке подсказывают европейским странам эффективное бизнес-решение. Затраты на возведение СПГ-терминалов могут "отбиться", если вместо американской продукции на них пойдет сжиженный природный газ из России», — писал тогда RuBaltic.Ru.

Как говорится, не прошло и года…

Естественный вопрос, который может возникнуть у не посвященного в литовские реалии человека: зачем руководству клайпедского терминала понадобилось молчать, как партизаны, скрывать и утаивать от народа выгодную бизнес-сделку. Зато те, кто «в теме», сразу поймут, в чем дело. Экономическая «перемога» Литвы с политической точки зрения является «зрадой».

Регазификационная плавучая установка Independence появилась в Клайпеде во имя «обретения энергетической независимости» от России, и что же в итоге: для работы СПГ-терминала закупают… российский газ?!

Такую «зраду» в самом деле лучше не афишировать. Сраму не оберешься. Альтернативой трубопроводному газу из России стал сжиженный газ… из России. Борьба с российской энергетической монополией закончилась тем, что СПГ-терминал покупает российский сжиженный газ.

Логику действий управляющей компании Klaipedos nafta можно понять.

Российский СПГ, как ни парадоксально, — возможно, единственный шанс для спасения идущего ко дну проекта «энергетической независимости Литвы».

Катарский, американский и норвежский газ, который в разные годы покупали для Independence, дороже российского. Соседи продукцию СПГ-терминала не покупают, собственный крупный бизнес ропщет от необходимости сотрудничать с Independence, три четверти мощностей терминала простаивают, выплаты норвежцам за аренду судна не окупаются, премьер-министр и министр энергетики в минуту откровенности называют плавучий терминал «ношей для литовских налогоплательщиков».

Приход на рынок СПГ российских компаний — это реальная возможность избежать унизительной процедуры банкротства литовского СПГ-терминала. Три груза со сжиженным газом, которые пришли в Клайпеду из Ленинградской области, — только первые ласточки. Присутствие российского СПГ в регионе Балтийского моря год от года будет становиться все больше.

В Балтийском регионе сжиженный природный газ уже производят принадлежащие «Газпрому» мини-заводы «Криогаз» в Пскове и Кингисеппе мощностью 23 тысячи тонн и 10 тысяч тонн в год соответственно. Сейчас «Криогаз» строит заводы по производству СПГ в Петрозаводске (100 тысяч тонн) и Калининграде (150 тысяч тонн). Запущен в эксплуатацию «Криогаз» в Высоцке мощностью 660 тысяч тонн.

Компания СПГ «Горская» строит в Санкт-Петербурге завод по производству сжиженного природного газа мощностью 1,2 миллиона тонн в год. В прошлом году «Газпром» подписал рамочное соглашение с голландской Royal Dutch Shell на техническую разработку проекта «Балтийский СПГ» в порту Усть-Луга мощностью 10 миллионов тонн сжиженного газа в год.

Экспансия России на европейский СПГ-рынок существенно собьет цены на сжиженный газ: литовскому СПГ-терминалу эта новая конъюнктура дает шанс стать экономически оправданным рентабельным проектом.

Но здесь встает вопрос об идеологических основаниях строительства плавучего терминала Independence. СПГ-терминал завезли в Клайпеду ради обретения «энергетической независимости» от России. Поэтому российский СПГ туда и завозят тайно. Если созданный для альтернативы российскому газу СПГ-терминал покупает российский газ, то какая же это энергетическая независимость?