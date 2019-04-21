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Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

12:22 21.04.2019
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Бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко допустил, что Россия может утратить часть территорий и Киеву «нужно будет использовать» этот момент.

Как пишет РБК, об этом Романенко заявил в ответ на вопрос читателя на портале «Главред». Пользователи сайта поинтересовались, может ли Россия утратить часть своих территорий, в частности Сибирь.

«Это – реальная и весьма серьезная угроза. Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться», — ответил Романенко. По его словам, для этого должны быть определенные условия. Романенко отметил, что рано или поздно «все империи разваливаются», и это ждет и Россию.

Генерал подчеркнул, что этот момент Киеву «нужно будет использовать, как Россия и поступила в 2014 году по отношению к Украине».

В июне 2018 года Романенко призвал Украину начать производство ракет, способных долететь «до Москвы и Санкт-Петербурга». По его словам, российскому вооружению могут противостоять украинские ракеты «Гарпун» и «Гром-2», однако их дальности не хватит, чтобы покрыть европейскую часть России. Романенко подчеркнул, что по этой причине Киеву надо начать работу по совершенствованию своих ракет.

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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21.04.2019, 18:52
Гость: Олеся

..Я бы таких в 24 часа из страны высылал бы. Латвийцы идиоты. ?
Это ты у гитлера спроси.Миллион евреев в ямы свалили имеенно лотышы.А ты фашист из фашистов.СС отдыхает :))
найдем тебя обязательно,спасибо Интернету.
21.04.2019, 18:34
Гость: Зоя

Как тебя корёжит-то!
Значит, правильно сказала.
Барыжит потихонечку государственными землями Самоизбранный.
Уже и к Курилам щупальца протянул, да испугался чего-то.
Ждите новых сюрпризов, как дождались их жители двух дагестанских сёл в 2013 году. Утром проснулись, а они уже не россияне, а азербайджанцы!
21.04.2019, 17:51
Гость: мужику по имени Зоя

Да ты не старайся, уже власть переменилась у вашем куеве. Таперь все ваши переобуваются, гляди как бы тебе чего не досталось - а то вишь, место Надюши Савченко освободилось...
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