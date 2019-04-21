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Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек

09:53 21.04.2019
Взрыв в церкви на Шри-Ланке
Фото Aashik Nazardeen ‏@aashikchin via Twitter
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Число жертв при взрывах в отелях и церквях на Шри-Ланке достигло 160 человек, более 360 пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал News 1ST.

По информации местного издания Ada Derana, в общей сложности шесть взрывов прогремели во время празднования католической Пасхи в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо и трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа.

"Много жертв, включая иностранцев", — заявил министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва.

Как сообщил РИА Новости российский посол на Шри-Ланке, по предварительным данным, граждан России среди погибших или пострадавших нет.

На местах ЧП работает полиция, территории этих церквей и отелей оцеплены. В международном аэропорту Коломбо усилены меры безопасности.

Темы: Шри-Ланка, Происшествия, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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21.04.2019, 12:11
Гость: Ян

Толерантность? Ну-ну.
21.04.2019, 11:37
Гость: Кто знает ?

Вот в Австралии собирались выгнать шариат, так смогли или нет ?
21.04.2019, 11:11
Гость: Во время празднования ..урбан баран

надо тоже все чербанские гадюшники шекельме бекельме.
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