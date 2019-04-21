Зеленский зачитал рэп Эминема, проголосовав на выборах

12:50

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проголосовал во втором туре выборов главы государства и заявил, что надеется на победу "честного выбора".

"Всех с вербным воскресеньем. Я надеюсь, что будет победа честного выбора. Мы объединили Украину, и, вы видите уже, объединяем журналистов… Хорошее было утро: дети, глазунья, кофе и для настроения еще жена включила Эминема", - сказал Зеленский.

Как пишет РИА Новости, журналисты попросили его спеть песню, которую включила жена, по их просьбе зачитал пару фраз на английском из одного из треков музыканта.

"Настроение супер", — признался Зеленский - "Поеду к своей команде, а вечером посмотрим результаты".

Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье. В нем принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

На выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.