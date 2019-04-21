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Зеленский зачитал рэп Эминема, проголосовав на выборах

12:50 21.04.2019
Скриншот с видео

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проголосовал во втором туре выборов главы государства и заявил, что надеется на победу "честного выбора".

"Всех с вербным воскресеньем. Я надеюсь, что будет победа честного выбора. Мы объединили Украину, и, вы видите уже, объединяем журналистов… Хорошее было утро: дети, глазунья, кофе и для настроения еще жена включила Эминема", - сказал Зеленский.

Как пишет РИА Новости, журналисты попросили его спеть песню, которую включила жена, по их просьбе зачитал пару фраз на английском из одного из треков музыканта.

"Настроение супер", — признался Зеленский - "Поеду к своей команде, а вечером посмотрим результаты".

Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье. В нем принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

На выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.

Темы: Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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21.04.2019, 18:33
Гость: Титус

Кандидат в президенты зачитал рэп
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Ни стыда, ни чести, ни совести и ни ума. Клоун, паяц и и неизвестно ещё кто. И такие люди собираются управлять государством(пусть и недогосударством) Украина? Тов. Щербицкий, аууу!
21.04.2019, 17:18
Гость: Бе-ее

Так почему же ты молчал все эти 5 лет? А меня совсем другое волнует. Станет ли Зеленский уважаемым партнером, или в простых партнерах так и просидит оба срока?
21.04.2019, 16:57
Гость: Выборы

Непонятно как выбирали четыре года назад Порошенко, на него посмотришь, интелект ниже плинтуса, ему бы на ферме где нибудь заправлять а не страной. Он видимо полагал что достаточно его антироссийской риторики и народ побежит галопом за него голосовать. Народу нужно прежде всего достойной жизни, ну а Порошенко у него нет проблем в комфортной жизни и ему не понять что нужно народу в Украине.
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