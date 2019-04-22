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МИД обвинил украинских силовиков в умышленном обстреле журналистов ВГТРК

14:48 22.04.2019
МИД РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
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Украинские силовики совершили умышленное нападение на журналистов ВГТРК под Донецком,  пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД России.

Ведомство заявило, что тем самым украинске силовики нарушили нормы гуманитарного права.

В субботу в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что съемочная группа попала под снайперский обстрел украинских силовиков. Это произошло в районе поселка Спартак на северной окраине города, никто не пострадал.

"Украинские силовики в очередной раз совершили умышленное вооруженное нападение на представителей СМИ. <...> Подобные преступления не должны оставаться безнаказанными", — говорится заявлении внешнеполитического ведомства.

Министерство также отмечает, что "обстрел был совершен с направления Авдеевки, которая находится под контролем Киева", при этом "по журналистам велся прицельный снайперский огонь".

Темы: Ситуация на Украине, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.04.2019, 16:53
Гость: Чингачгук

Только что один бандеровец сказал что на Донбассе не стреляют, нацисты они эти почитатели бабы (кличка).
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