МИД обвинил украинских силовиков в умышленном обстреле журналистов ВГТРК
Украинские силовики совершили умышленное нападение на журналистов ВГТРК под Донецком, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД России.
Ведомство заявило, что тем самым украинске силовики нарушили нормы гуманитарного права.
В субботу в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что съемочная группа попала под снайперский обстрел украинских силовиков. Это произошло в районе поселка Спартак на северной окраине города, никто не пострадал.
"Украинские силовики в очередной раз совершили умышленное вооруженное нападение на представителей СМИ. <...> Подобные преступления не должны оставаться безнаказанными", — говорится заявлении внешнеполитического ведомства.
Министерство также отмечает, что "обстрел был совершен с направления Авдеевки, которая находится под контролем Киева", при этом "по журналистам велся прицельный снайперский огонь".