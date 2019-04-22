]]> ]]>
Главная В мире Новости

Зеленский назвал задачу номер один после победы

09:43 22.04.2019
Владимир Зеленский
Фото с сайта 24smi.org
Материалы по теме:

Владимир Зеленский, лидирующий на выборах президента Украины, пообещал вернуть домой всех украинских моряков, находящихся под арестом в России. Как пишет РБК, это будет его «задачей номер один»

«Кроме минских договоренностей у нас задача номер один — вернуть наших всех заключенных, всех моряков», — заявил Зеленский

По словам лидирующего кандидата, он уже успел пообщаться с родителями украинских военных, находящихся в России. «На это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть — не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть — наших ребят домой. Это приоритетная задача», — подчеркнул он.

Три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» — были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года неподалеку от Керчи, после того как вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны. 24 украинских моряка, которые находились на борту, были арестованы и отправлены в СИЗО. Их обвинили в незаконном пересечении государственной границы (ч. 3 ст. 322 УК России).

16 апреля Киев обратился в Международный трибунал по морскому праву, потребовав немедленного освобождения Россией задержанных кораблей вместе с их экипажами. До этого, в январе 2018 года, власти Украины направили жалобу о нарушении прав моряков в Европейский суд по правам человека.

17 апреля Лефортовский суд продлил арест украинских моряков. Они останутся под стражей по меньшей мере до 24 июля.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Выборы на Украине, Отношения России и Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.04.2019, 22:27
Гость: Алекс Дорф

Вопросик к тебе, рагуль-шароварник. А чего тогда ты никак не забудешь русский язык? Не хочешь. Скажешь нет? Не звезди.
У вас там в СБУ точно москали окопались. Были бы турки, вы бы еще одно море копали во славу аллаха и прославляли бы имя его на турецком языке. А Одесса. Так дай время. И останутся на ее месте руины. Горлопаны, скакуны-кочевники и не такие города разрушали. Ты почитай, что из себя представлял Киев до того, как стал одним из поселений Российской Империи. Ни Днепропетровска, ни Донецка, ни Луганска не было от слова вообще. Одессы тоже не было. Была небольшая турецкая крепостца Хаджибей, которую после взятия срыли. И когда ее брали русские войска ни одного укропа в ней не обнаружили. Одессу в подавляющем своем большинстве заселяли русские. Потому что в то время, если укропы где и жили, то в Карпатах и ходили в холопах под Польшей, Австро-Венгрией. Только в 19 веке отстроенная Одесса стала активно заселяться евреями-лавочникамии. Одессу отстроили русские, а не вы уроды кастрюлеголовые. Вам свиньям неблагодарным надо памятники советской эпохи вылизывать, а не разрушать. Только благодаря этой эпохе вы рагули приобрели то, что сами не создавали. И теперь кичитесь краденым и поскорее переименовываете его и называете своим. Тьфу на вас, сброд убийц и воров.
22.04.2019, 19:58
Гость: уточнение

Оклад + "морские" + "боевые" = порядка $2000 в месяц.
22.04.2019, 15:49
Гость: Одессит

Игорёк, и где ты такое слышал про русский город.Одесса это Одесса и вас здесь точно не будет.
Все комментарии (51)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.