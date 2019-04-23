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Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

09:33 23.04.2019
Взрыв в церкви на Шри-Ланке
Фото Aashik Nazardeen ‏@aashikchin via Twitter
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Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По последним данным, число погибших в результате взрывов, прогремевших в стране в день католической Пасхи, достигло 310 человек.

В настоящее время число пострадавших составляет 480 человек. Они проходят лечение в больницах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По данным министерства здравоохранения, в больницах по-прежнему находятся неопознанные тела 41 человека. Тридцать человек, подозреваемых в причастности к терактам, арестованы.

Школы и университеты страны остаются закрытыми, запланированные государственные экзамены отложены.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Ранее стало известно, что спецслужбы США и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов.

Темы: Шри-Ланка, Происшествия, Происшествия в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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