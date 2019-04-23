Порошенко решил участвовать в парламентских выборах

23:47

Уходящий президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении участвовать в парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года. На встрече с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко» в Киеве он отметил необходимость формирования партийных списков через праймериз, сообщил «Интерфакс».

Глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов озвучил решение на встрече с журналистами.

«Была озвучена позиция, что теперь при наборе в команду будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды», — заявил Герасимов.

Он добавил, что съезд партии пройдет после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

Выборы президента Украины прошли в два тура. После первого этапа голосования, состоявшегося 31 марта, в финал вышли нынешний президент Украины Порошенко и актер Зеленский.

Окончательный выбор граждане Украины сделали 21 апреля. Зеленский набрал 73,22% избирателей, а Порошенко — 24,45%.