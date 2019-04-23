]]> ]]>
Главная В мире Новости

Порошенко решил участвовать в парламентских выборах

23:47 23.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Уходящий президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении участвовать в парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года. На встрече с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко» в Киеве он отметил необходимость формирования партийных списков через праймериз, сообщил «Интерфакс».

Глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов озвучил решение на встрече с журналистами.

«Была озвучена позиция, что теперь при наборе в команду будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды», — заявил Герасимов.

Он добавил, что съезд партии пройдет после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

Выборы президента Украины прошли в два тура. После первого этапа голосования, состоявшегося 31 марта, в финал вышли нынешний президент Украины Порошенко и актер Зеленский.

Окончательный выбор граждане Украины сделали 21 апреля. Зеленский набрал 73,22% избирателей, а Порошенко — 24,45%.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.04.2019, 07:04
Гость: Клотильда фон Шпац

Это правда кому-то в России интересно? Достали уже вы своей Окраиной.
24.04.2019, 05:11
Гость: Пилот

Петя не лезь в парламент, там змиюка Тимошенко заправляет всем она тебя придушит сразу за все.
24.04.2019, 05:08
Гость: Питон

Порошенко думает что если не прошел в президенты может получиться хотя бы пролесть в депутаты и получить депутатскую неприкосновенность чтобы не посадили.
Все комментарии (4)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.