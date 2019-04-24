К чему может привести запрет преподавания на русском языке в школах Латвии

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Образовательная реформа, которую одобрил Конституционный суд, осложнит и без того непростые отношения Латвии и России

Рига. Фото с сайта Pixabay.ru

Конституционный суд Латвии признал соответствующей основному закону образовательную реформу, которая вводит запрет преподавания на русском языке во всех школах, кроме младшей. Эксперты прогнозируют, что это осложнит латвийско-российские отношения, вызовет недовольство русской общины страны и, возможно, протесты отдельных структур Евросоюза. Однако они считают маловероятным отказ официальной Риги от курса на вытеснение русского языка.

Перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения соответствует Конституции. Такой вердикт во вторник, 23 апреля, огласила заместитель председателя Конституционного суда (КС) Латвии Санита Осипова.

«Решение окончательное, не подлежит оспариванию и вступает в силу с момента его провозглашения», — цитирует её ТАСС.

При этом она особо отметила, что суд рассматривал вопрос о правомерности перевода на латышский язык государственных, а не частных школ. По частным школам будет вынесено отдельное решение, подчеркнула Осипова.

Иск был подан в КС представителями партии «Согласие», которую поддерживает русскоязычное население Латвии. В нём утверждается, что принятый в марте 2018 года парламентом страны закон о переходе всех общеобразовательных учреждений на латышский язык не соответствует Конституции страны. В основном законе говорится о праве каждого жителя республики на образование, а также запрещается дискриминация по какому-либо признаку, в том числе языковому.

Кроме партии «Согласие» аналогичные иски, правда касающиеся исключительно частных школ нацменьшинств, подали родители латвийских учащихся. В результате КС вынесет ещё несколько вердиктов по одному и тому же закону.

«КС, признав реформу образования школ нацменьшинств соответствующей Конституции, взял на себя ответственность за печальное будущее детей», — заявила партия «Согласие» в своём Facebook.

Решение КС можно оспорить в Европейском суде по правам человека, но на это уйдут годы, считает активист Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко.

«Русским в КС указали на их подлинное место. Получить образование на русском языке в школе впредь будет невозможно», — написал он в Facebook.

«Русские школы, действующие на основании нормы Конституции, защищающей право латвийцев на образование, внезапно сами оказались неконституционными. Благодаря вердикту КС значительная часть общества лишается возможности учить своих детей на родном языке», — сказал в беседе с RT руководитель фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

Курс на вытеснение

Напомним, согласно принятому год назад закону с 1 сентября 2021 года все общеобразовательные учреждения Латвии обязаны перейти на латышский язык. Сейчас действует подготовительный период, во время которого школы должны освоить новый порядок обучения. По его окончании преподавать на русском языке станут только младшеклассникам. Остальные школьники могут изучать не на латышском лишь отдельные предметы, например русскую литературу.

Но, возможно, это послабление сохранится ненадолго. В феврале этого года Государственный центр содержания образования, занимающийся разработкой и внедрением образовательных методик, предложил перевести предметы на русском языке в разряд факультативных.

Высшие учебные заведения Латвии на латышский язык уже перешли. Закон, запрещающий частным вузам и профессиональным учебным учреждениям преподавать на русском, вступил в силу 1 января 2019 года.

При этом, по данным переписи 2011 года, примерно 27% населения Латвии составляют русские. Русский язык является основным в повседневном общении для 37% жителей страны (в Риге этот показатель ещё выше — около 56%). Однако юридически он не считается языком национального меньшинства и не подлежит защите государства. Напротив, его всячески вытесняют из всех сфер жизни латвийского общества, напоминают эксперты.

«Движение в этом направлении началось ещё в девяностые. Сначала русский вытеснили из высшего образования, теперь взялись за среднее. Безусловно, языковая политика властей Латвии носит дискриминационный характер, и это самое мягкое из возможных определений», — заявил в беседе с RT президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Борьба за русский

Согласно принятому в 1999 году Закону о государственном языке, все языки, на которых говорят жители Латвии, кроме латышского и ливского, имеют статус иностранных, поэтому их можно использовать только с теми или иными ограничениями. На основании этой законодательной нормы был введён ряд запретов.

В частности, государственные учреждения не принимают, кроме особых случаев, документы и заявления, написанные по-русски. Большой резонанс получил запрет мероприятий только на иностранном языке без обеспечения перевода на латышский. В 2017 году несколько школ Риги подверглись штрафам за то, что педагоги использовали русский язык во время выпускных вечеров.

Выявлением и наказанием нарушителей языкового законодательства занимается созданный в 1992 году Центр государственного языка, который имеет довольно широкие полномочия. Он может налагать штрафы и ходатайствовать о приостановке работы любого учреждения. В 2015 году центр даже объявил о наборе «добровольных помощников», которые сообщают властям о нарушителях.

В Латвии неоднократно проходили акции протеста против государственной политики в отношении русского языка. Например, в прошлом году состоялось несколько митингов, участники которых потребовали от правительства отменить дискриминационные законы, в мероприятиях принимали участие по нескольку тысяч человек.

В апреле 2018 года был арестован правозащитник, активист Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко. Он провёл за решёткой несколько месяцев. Только в августе суд принял решение изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде. Гапоненко инкриминируют преступления, предусмотренные тремя статьями Уголовного кодекса: «Разжигание национальной розни», «Деятельность, направленная против Латвии» и «Помощь иностранному государству в проведении враждебной деятельности против страны». В январе 2019 года суд вернул дело Гапоненко на доследование в прокуратуру. Сам обвиняемый считает, что его преследуют по политическим мотивам и именно за защиту русского языка.

Противники языковой политики властей Латвии активно используют возможности, которые предоставляет членство страны в Евросоюзе. Так, в прошлом году в Европарламент обратился латвийский гражданин с просьбой проверить, соответствует ли перевод образования на латышский язык Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и Конвенции ООН по правам ребёнка.

В феврале 2019 года комитет Европарламента по культуре направил официальное письмо главе латышского кабмина Кришьянису Кариньшу, сообщает Sputnik Латвия. В нём выражается обеспокоенность действиями властей против образования на языках нацменьшинств. Кариньшу напомнили о резолюции Европарламента, в которой подчёркивается, что защита языкового разнообразия — одна из обязанностей стран — членов ЕС. Правительство Латвии приняло к сведению это письмо, сообщает издание Delfi.

Вряд ли мнение комитета по культуре Европарламента будет воспринято властями Латвии как руководство к действию, полагает Владимир Симиндей. По его мнению, дело не только в том, что такого рода письма юридически не являются указаниями, обязательными к исполнению.

«На словах все в ЕС за соблюдение прав человека. На практике страны Евросоюза проводят разную политику в отношении нацменьшинств. Где-то, как в Финляндии, их интересы учитываются и жёстко отстаиваются государством. Где-то, напротив, придумывают способы, как бы эти интересы обойти. Во Франции, например, французский язык является мощным интегрирующим фактором, это все понимают и стараются сохранять единое языковое пространство. Поэтому там в школе даже арабских детей учат французскому. Политическая целесообразность оказывается важнее прав человека», — сказал Симиндей в беседе с RT.

Эксперт уверен, что ведущие страны ЕС и НАТО умышленно потворствуют языковой политике властей Латвии. В Брюсселе и Вашингтоне заинтересованы в том, чтобы Прибалтика была оторвана от России, поэтому молчаливо признали позицию властей Латвии, согласно которой русские не считаются национальным меньшинством, констатирует Симиндей.

«Они потеряют свою идентичность»

Следствием решения Конституционного суда Латвии станет дальнейшее вытеснение русского языка из сферы образования, что пагубным образом скажется на уровне знаний русскоязычных школьников, считают «На бумаге будут бодрые отчёты о внедрении реформы, а на практике дети станут жертвами непродуманного эксперимента. В школах не хватает учителей, педагоги с родным латышским языком не стремятся преподавать в школах нацменьшинств, время, отведённое на освоение предметов, будет уходить на обучение латышскому языку. Реализация реформы неизбежно приведёт к потере качества образования и, соответственно, к снижению конкурентоспособности значительной части выпускников», — приводит ТАСС слова члена партии «Согласие» Бориса Цилевича.

Подлинная цель образовательной реформы — полностью ассимилировать подрастающее поколение латвийских русских, предположил в беседе с RT лидер латвийской общественной организации «Родной язык» Владимир Линдерман.

«Дети будут учиться на неродном языке по программам, утверждённым государством. Русский язык для них постепенно станет чужим. Они потеряют свою идентичность», — сказал он.

Образовательная реформа, которую одобрил Конституционный суд, осложнит и без того непростые отношения Латвии и России, при этом латвийское руководство не опасается международной реакции, считают эксперты.

«Латвийские власти пользуются тем, что Россия не может на них всерьёз надавить, так как экономические контакты между нашими странами близки к нулю. А Европа, как всегда, промолчит. Возможно, будут протесты некоторых не особенно влиятельных структур, например какого-то комитета Европарламента. Но этим всё ограничится», — утверждает Симиндей.

По мнению Линдермана, помешать образовательной реформе могут протесты русской общины. Однако в их эффективность многие эксперты не верят.

«Самые активные и принципиальные из числа местных русских давно уже из Латвии уехали. Русских активистов, которые защитили бы остатки своей национальной идентичности, осталось очень мало», — отмечает Симиндей.

Скорее русские попытаются адаптироваться к изменившейся ситуации, считают эксперты.

«Детей будут переводить в частные школы. Вот только далеко не все русскоязычные жители Латвии смогут себе это позволить. Обучение в частных школах не каждому по карману», — говорит Линдерман.

При этом не следует забывать, что КС должен рассмотреть иски о правомерности перевода на латышский язык частных средних учебных заведений, говорит Межевич.

«Если КС скажет, что и в частных школах всё должно быть по-латышски, исчезнет последняя возможность дать ребёнку образование на русском языке. А если не скажет, всё равно сложится ненормальная ситуация. Русским придётся платить за образование своих детей дважды: один раз — налоги государству, другой — деньги частным школам», — отмечает эксперт.

Авторы - Виктор Миронов, Надежда Алексеева, Елизавета Комарова