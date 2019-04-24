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Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

10:11 24.04.2019
Владимир Зеленский
Фото с сайта wikipedia.org
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Владимиру Зеленскому порекомендовали не встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью советника Зеленского Ивана Апаршина украинским СМИ. .

"Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате. Я не верю, что Путин что-то нам будет потом гарантировать", — заявил, в частности, Апаршин.

По его мнению, переговоры с Москвой без посредников "бесперспективны" для Киева, так как сегодня он не может самостоятельно отстаивать свою позицию. Украине необходима помощь США и Великобритании, а также западных стран из "нормандской четверки", подчеркнул соратник Зеленского.

Апаршин также выступил против встречи Зеленского с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. "Я никогда этого не поддержу. Я в принципе не допускаю того, что Украина может позволить себе разговаривать с этими людьми", — добавил он.

Двадцать первого апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. После обработки 100% протоколов Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45%. Он уже признал поражение.

По украинскому законодательству, официальные результаты голосования объявляют после изучения всех оригиналов протоколов, доставленных в ЦИК в бумажном виде. На это у комиссии есть срок до 1 мая. Дату инаугурации определит Верховная рада.

Как заявил, в свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков, переговоров Путина с украинской стороной пока не планируется, следует дождаться подведения итогов выборов и посмотреть, какие шаги предпримет новоизбранный лидер.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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24.04.2019, 19:02
Гость: к Нэмо

Нэ Морочь мозги ни себе, ни своим толпойопам.
24.04.2019, 18:53
Гость: Не...

Мы не спорим, величие только у вас хохлов. Ну куда нам до вас, мы морей не копали, динозавров не приручали, письменность и пшеницу не придумывали и о ужас даже колесо не мы, а вы изобрели. Признаем ваше величие. :)
24.04.2019, 18:51
Гость: Цыпленку

Так эти вожди намного успешнее ваших клоунов. Хозяев не ищут , не унижаются и не ползают перед ними на коленках. Они знают что такое честь и что она не продается.
Тебе этого не понять. Шею береги.
Пол Пот и Бокасса поняли давно и эти между прочим и твоими были.
Ты все проспал дурачок свидомый. Понял, нищета?
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