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Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления результатов выборов

23:23 25.04.2019
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский © РИА Новости Стрингер
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Владимир Зеленский, победивший на президентских выборах на Украине, заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) затягивает с объявлением официальных результатов выборов, чтобы оттянуть его инаугурацию и не допустить роспуск Рады.

"Сейчас происходят странные вещи: победа есть, а полномочий нет… ЦИК затягивает официальное объявление результатов, чтобы Верховная рада могла затягивать дату инаугурации, чтоб инаугурация была после 27 мая", - приводит слова Зеленского РИА Новости.

По его словам, это связано с попыткой лишить его права распустить текущий созыв парламента и объявить о досрочных выборах в Раду.

Согласно украинскому законодательству, у Центризбиркома есть 10 дней после голосования во втором туре выборов президента Украины на объявление официального результата.

Темы: Владимир Зеленский
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