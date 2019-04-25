Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления результатов выборов

23:23

Владимир Зеленский, победивший на президентских выборах на Украине, заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) затягивает с объявлением официальных результатов выборов, чтобы оттянуть его инаугурацию и не допустить роспуск Рады.

"Сейчас происходят странные вещи: победа есть, а полномочий нет… ЦИК затягивает официальное объявление результатов, чтобы Верховная рада могла затягивать дату инаугурации, чтоб инаугурация была после 27 мая", - приводит слова Зеленского РИА Новости.

По его словам, это связано с попыткой лишить его права распустить текущий созыв парламента и объявить о досрочных выборах в Раду.

Согласно украинскому законодательству, у Центризбиркома есть 10 дней после голосования во втором туре выборов президента Украины на объявление официального результата.