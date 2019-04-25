23:55

Сегодня Фонд защиты национальных ценностей опубликовал заявление, в котором рассказал, что предупреждал власти Судана о возможном свержении еще прошлым летом. Российские политтехнологи предрекали военный переворот в случае несоблюдения их рекомендаций.

Сотрудники Фонда находятся в Судане около двух лет. Они наблюдали социально-экономическую ситуацию в стране и готовили отчеты, в которых выражали обеспокоенность бездействием властей и призывали принять меры. Более того, они сами предлагали варианты решений для предотвращения кровавой революции в стране. Тем не менее, президент Судана не послушал российских специалистов.

Сотрудники Фонда прекрасно понимали все возможные риски и осознавали, какую цену может заплатить Судан, если будет откладывать выполнение политических и экономических рекомендаций. Все возможные решения отправлялись правительству Судана.

11 апреля этого года президента страны Омара аль-Башира отправили в отставку. Перед этим по всему Судану прошли многочисленные акции протеста и демонстрации. В Фонде защиты национальных ценностей еще с декабря подозревали, что за всем этим стоят иностранные акторы.

Сотрудники Фонда отмечают причастность США и Великобритании к организации массовых беспорядков в Судане. Кроме этого западные страны сделали все, чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в стране. Однако успеха им добиться не удалось. Власть в стране мирно была передана Военному совету.

Провал западных стран в Судане вызвал волну информационных атак на Фонд защиты национальных ценностей и его сотрудников, которые работают в стране, поскольку их консультации помогли избежать кровопролития.

Именно поэтому вся западная пресса пытается дискредитировать деятельность Фонда различными методами. В Фонде отвергли все обвинения и заявили, что журналистам CNN необходимо учиться проверять информацию, поскольку представленные ими документы сфальсифицированы.