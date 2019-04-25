Россия предупредила о готовящихся провокациях «Белых касок» в Сирии

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Организация "Белые каски" готовит провокацию в Сирии, заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда России при организации Владимир Сафронков.

"Псевдогуманитарщина" из "Белых касок" продолжает готовить очередные провокации с целью обвинение законных властей в применении отравляющих веществ", — приводит слова дипломата РИА Новости.

"Белые каски" получили широкую известность и поддержку на Западе. Организация декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Власти Сирии неоднократно обвинили "Белые каски" в связях с экстремистами и враждебной пропаганде.

В МИД России деятельность организации назвали элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. В ведомстве возложили на нее ответственность за провокацию, давшую Западу повод обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам армии Сирии.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин заявил, что иностранные журналисты сняли в провинции Хама постановочную гибель сирийской семьи в результате якобы применения химоружия правительственными войсками. Отмечается, что боевики продолжают пытаться дестабилизировать обстановку в Идлибской зоне деэскалации.

Купчишин призвал командиров бандгрупп способствовать мирному урегулированию ситуации в подконтрольных им районах.