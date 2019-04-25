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Россия предупредила о готовящихся провокациях «Белых касок» в Сирии

06:48 25.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Организация "Белые каски" готовит провокацию в Сирии, заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда России при организации Владимир Сафронков.

"Псевдогуманитарщина" из "Белых касок" продолжает готовить очередные провокации с целью обвинение законных властей в применении отравляющих веществ", — приводит слова дипломата РИА Новости.

"Белые каски" получили широкую известность и поддержку на Западе. Организация декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Власти Сирии неоднократно обвинили "Белые каски" в связях с экстремистами и враждебной пропаганде.

В МИД России деятельность организации назвали элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. В ведомстве возложили на нее ответственность за провокацию, давшую Западу повод обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам армии Сирии.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин заявил, что иностранные журналисты сняли в провинции Хама постановочную гибель сирийской семьи в результате якобы применения химоружия правительственными войсками.  Отмечается, что боевики продолжают пытаться дестабилизировать обстановку в Идлибской зоне деэскалации.

Купчишин призвал командиров бандгрупп способствовать мирному урегулированию ситуации в подконтрольных им районах.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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25.04.2019, 12:23
Гость: Чингачгук

Роджер Уоттерс (экс Пинк Флойд) говорит гораздо откровеннее, чем МИД РФ.
25.04.2019, 11:43
Гость: gvozd

очередная шизофрения дипломатии рф.
уже доказано что белые каски были и есть на содержании британии и сша.
уже есть открытые факты, что белые каски участовоали в бандформированиях.
уже все знают что белые каски были вывезены израилем из сирии в британию, где все эти террористы получили вид на жительство.
надо называть вещи своими именами - британия планирует очередной фейк с химическим оружием.
25.04.2019, 09:50
Гость: Титус

Купчишин призвал командиров бандгрупп способствовать мирному урегулированию
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Перл! :)
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