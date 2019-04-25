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Рада приняла закон об украинском языке как единственном государственном

14:04 25.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Депутаты Верховной Рады Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом сообщил 112.ua.

Закон определяет украинский язык как единственный государственный и делает его обязательным к использованию в публичных сферах — в том числе, в образовании, культуре и сфере обслуживания. На сферу личного общения действие закона не распространяется.

За нарушение норм об использовании украинского языка вводятся штрафы. Кроме того, в документе предусмотрена уголовная ответственность за «публичное унижение» государственного языка или неуважение к нему.

Документ поддержали 278 депутатов при минимально необходимых 226 голосах. В первом чтении законопроект был принят в октябре 2018 года. После этого к нему подали более двух тысяч поправок.

Президент Украины Петр Порошенко, который 21 апреля проиграл во втором туре президентских выборов Владимиру Зеленскому, заявил, что будет рад подписать закон об украинском языке до ухода с поста главы государства.

В 2012 году на Украине приняли закон о языковой политике, который закреплял за русским языком статус регионального в ряде областей. После смены власти в стране в 2014 году Верховная рада отменила закон, но исполнявший обязанности президента Александр Турчинов отказался утвердить это решение. Закон утратил силу в 2018 году, так как был признан неконституционным.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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25.04.2019, 19:13
Гость: пример в европе

А еще в Европу собираются,им пора иврит вводить как государственный язык.Посмотрели бы сначала на Швейцарию,Бельгию и бывшую российскую,Финляндию.
Это незалежную к хорошему не приведет.
25.04.2019, 18:51
Гость: Лука Лукич

...ищите завещание Даллеса..и фильм Обыкновенный фашизм
25.04.2019, 18:41
Гость: Лука Лукич

...ищите завет Даллеса...и фильм Обыкновенный фашизм!
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