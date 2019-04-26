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На Шри-Ланке прогремело еще три взрыва

20:29 26.04.2019

В городе Калмунай, который находится в восточной части Шри-Ланки, прогремели три взрыва. Информации о погибших и пострадавших пока нет, передают "Вести".

По другим данным, полицейские и военнослужащие попали под обстрел в ходе рейда по подпольным мастерским, где делали пояса смертников.

Информации о погибших и пострадавших пока нет  

Серия терактов на Шри-Ланке произошла на католическую Пасху, 21 апреля. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

По последним данным, погибли более 250 человек, а не 359, как считалось ранее. Еще более 500 получили ранения. 

По данным следствия, в атаках были задействованы девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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26.04.2019, 23:01
Гость: Это всё газ

Только исключительно бытовой газ. Никаких исламских террористов. В России это все знают.
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