Мария Бутина жестоко расплатилась за свою политическую наивность

14:11

Дело Бутиной – горький урок для всех россиян, которые пытаются предпринимать шаги ради улучшения российско-американских отношений

В пятницу федеральный судья в Вашингтоне приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. Девушка обвинялась в сговоре «с целью незаконной работы на правительство РФ». Результат судебного процесса нанес колоссальный удар по усилиям гражданского общества наладить отношения между Россией и США.

Мария Бутина. Фото со стрпаницы 7 Days Chicago в Twitter

Эта история началась 15 июля прошлого года, когда помощница экс-сенатора Торшина Мария Бутина была задержана в США. Суд вынес решение об оставлении ее под стражей на все время разбирательства, которое заняло у американской фемиды девять месяцев.

В СМИ неоднократно появлялась информация о серьезных проблемах со здоровьем Бутиной в связи с жесткими условиями одиночного тюремного содержания, ее психологических проблемах и давлении со стороны американских властей. В результате в декабре Бутина пошла на сделку и признала себя виновной в заговоре против США и действиях в качестве иностранного агента.

Если судить по заголовкам ведущих американских СМИ – «Агент Кремля», «Русская шпионка», «Секретный агент из России» – складывается впечатление, что из Марии Бутиной пытаются вылепить хитрого и безжалостного Джеймса Бонда, разве что в юбке. Мощнейшая медиамашина мира занята тем, чтобы представить правомочными необоснованные обвинения в адрес россиянки. В частности, постоянно звучат утверждения, что ее связи с Национальной стрелковой ассоциацией США и рядом некоторых правоконсервативных политиков не первого разряда представляют собой угрозу национальным интересам Соединенных Штатов.

Бутина действительно посещала в США большое число политических мероприятий. Являясь основательницей общественной организации «Право на оружие», она заводила знакомства с теми политиками-американцами, которые разделяли ее взгляды на защиту прав владельцев оружия. Министерство юстиции США заявило, что, действуя таким образом, Бутина нарушила «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA), не зарегистрировав себя.

Однако возникает вопрос, почему россиянка была задержана и помещена в одиночное заключение на длительный срок за, по сути, административное правонарушение? На самом деле ошибка Бутиной в том, что она оказалась не в том месте и не в то время: на фоне расследования о «российском вмешательстве» в выборы президента США и нарастающей демонизации России история об очередном «российском сговоре против свободы и демократии» удобно легла в общую канву антироссийской истерии.

Адвокат Бутиной Альфред Керри заявил федеральному судье, что Мария никоим образом не работает на правительство России. Судя по недоуменной реакции Кремля на вопросы об этом деле, события действительно обстоят таким образом: высшие должностные лица нашей страны не знают Бутину, все, чем она занималась в США, – сугубо личная инициатива. Нет никакого очередного «российского сговора».

Более того, в специальном меморандуме минюста США говорится, что Бутина не является «ни шпионкой в традиционном смысле», «ни подготовленной сотрудницей разведки». Вместо этого содержится утверждение, что Бутина использовала свои контакты, наработанные во время пребывания в США, для «создания обратных каналов связи с российским правительством». Назвать это шпионским заговором сложно.

Марию Бутину обвиняют в попытках передачи «ключевой информации об американцах, способных влиять на политику США» российскому правительству. На деле же эта «ключевая информация» представляла собой списки предполагаемых советников избирательной кампании Трампа, а также соображения, насколько благосклонно они относятся к России. Доступа к реальной инсайдерской информации у Бутиной не было и быть не могло.

Есть информация, что в 2017 году Бутина пыталась использовать ежегодный Национальный молитвенный завтрак с целью организации встречи президента Трампа и группы российских официальных лиц. Конечно же, встреча не состоялась, потому что, как известно любому интересующемуся политикой человеку, даже смутно знакомому с традициями национальных молитвенных завтраков, данное мероприятие никогда не было форумом для политических рандеву. И уж особенно между президентом США и незнакомыми ему иностранцами.

Случай с молитвенным завтраком – лишь один из многих наивных планов, описанных в судебных документах, которые, как утверждается, были придуманы Бутиной. Несмотря на попытки американского правительства представить Бутину шпионом, чьи действия нанесли ущерб национальной безопасности США, максимум, в чем ее можно было бы обвинить, – не поданное заокеанскому минюсту заявление о признании себя иностранным агентом.

Теперь за это она получила 18 месяцев тюрьмы (из которых девять уже отсидела), после чего будет депортирована в Россию. Адвокат утверждает, что это может произойти уже осенью текущего года. Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.

Прокуроры, просившие суд назначить двухлетний тюремный срок, явно занимались охотой на ведьм: приговор необычно суров для того, что составляет административное правонарушение. А аргументы официальных лиц из Вашингтона, что американская контрразведка ничего не знала о Бутиной на протяжении как минимум нескольких лет, потому что она не зарегистрировалась в качестве иностранного агента, не выглядят убедительными.

Дело Марии Бутиной – горький урок для всех россиян, которые в силу личных мотивов пытаются предпринимать шаги ради улучшения российско-американских отношений. Такое впечатление, что на территории США россиянам лучше не разговаривать ни с кем, за исключением официантов и водителей такси. Звучит, конечно, утрированно, но то, с какой легкостью за океаном было состряпано очередное политическое дело о «российском вмешательстве», наводит на невеселые размышления.

Автор: Артем Филиппов