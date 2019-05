Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

В Джексонвилле во Флориде самолет оказался в реке в результате аварии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление мэра города Ленни Керри.



Фото Twitter @WJXTvic

"Коммерческий самолет упал на реке. Меня проинформировали в пожарной охране, они находятся на месте", - сообщил он.

Шериф Джексонвилла распространил фото приводнившегося самолета Boeing 737 и сообщил, что все пассажиры живы.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019