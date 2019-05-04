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Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

08:45 4.05.2019

В Джексонвилле во Флориде самолет оказался в реке в результате аварии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление мэра города Ленни Керри.


Фото Twitter @WJXTvic

"Коммерческий самолет упал на реке. Меня проинформировали в пожарной охране, они находятся на месте", - сообщил он.

Шериф Джексонвилла распространил фото приводнившегося самолета Boeing 737 и сообщил, что все пассажиры живы.

 

 

"Коммерческий самолет оказался на мелководье. Самолет не погрузился в воду. Все люди живы, все учтены", - говорится в сообщении шерифа.

Местный телеканал WJXT распространил фото, на котором видно, что люди в спасательных жилетах выстроились на крыле приводнившегося самолета. Рядом на воде находится пустой надувной спасательный плот. Телеканал сообщил, что получил фото "из военного источника".

Позже офис шерифа уточнил, что в местные больницы доставлен 21 человек. Все в хорошем состоянии, критических травм нет", - сообщило управление.

CNN передает, что лайнер с 136 людьми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным Fox News, на борту самолета были 142 человека.

Лайнер летел чартерным рейсом с военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе. Представители базы уточнили, что "вахтовый самолет" был зафрахтован у компании Miami Air и летел с базы на Кубе во Флориду. Этот самолет доставляет военных, членов их семей и других посетителей Гуантанамо во Флориду и обратно на Кубу.

Компания Boeing заявила, что знает об инциденте с их самолетом в Джексонвилле и собирает информацию о нем.

Темы: США, Авиакатастрофы, Авиасообщение в мире
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Комментарии читателей
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04.05.2019, 17:43
Гость: blog2038,.

Не переживайте, болтун должен болтать также как велосипед должен быть в движении чтобы устоять.
04.05.2019, 17:41
Гость: blog2038,.

Первое, пока ещё не обновил.
Второе, это другая модель самолёта.
Третье, причины аварии выясняются, советую подождать с выводами.
04.05.2019, 16:38
Гость: Дед

Это Боинг так обновил ПО у своих MAX 737-800,что они теперь не грохаются на землю,а ищут водичку,что бы поплавать?
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