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В США усомнились в достижении договоренностей с Лавровым по Венесуэле

06:50 6.05.2019
Сергей Лавров
Фото с сайта kremlin.ru
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Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в финском Рованиеми будет обсуждать вопрос Венесуэлы, но не уверен, что будет достигнута договоренность.

"Я, конечно, подниму вопрос о Венесуэле. Это будет одной из многочисленных тем, которые мы обсудим с министром иностранных дел Лавровым. Что касается конкретных договоренностей, то это может показать только время", - цитирует слова Помпео "Интерфакс".

Ранее МИД РФ подтвердил, что Венесуэла будет одной из основных тем на переговорах глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Как отмечает РИА Новости, события в Венесуэле стали испытанием для администрации президента США Дональда Трампа. По данным агентства, между президентом и его советником по национальной безопасности Джоном Болтоном сложились напряженные отношения из-за различий во взглядах относительно военного вмешательства во внутренние дела в Венесуэле.

Несмотря на слова Трампа, что США рассматривают все варианты решения кризиса, американский президент предпочитает избегать обострения существующих военных конфликтов или начала новых. В то же время Болтон всеми силами пытается склонить президента к применению силы.

"Администрация очень разделена. Трампу нравится риторика Болтона, но я не думаю, что он заинтересован во вмешательстве в Венесуэлу", - комментирует ситуацию источник в Белом доме, добавив, что если позиция Болтона не совпадет с решением президента, то он не поддержит бездействие США в венесуэльском кризисе и найдет причины для военного вторжения. И в этом случае, по мнению Познера, Трамп отступит и вмешательство состоится.

Темы: Венесуэла, Сергей Лавров, США, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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06.05.2019, 09:50
Гость: Хмы

Такая у их планида всегда и во всём сомневаться. Мнительный народец эти пиндосы.
06.05.2019, 09:13
Гость: Алекс

Сначала вон из Бандерлогии и Прибалтики,а потом поговорим о Венисуэле.
ПОНЯТНО ?
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