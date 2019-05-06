Сирийские боевики дважды обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

21:55

Боевики в понедельник дважды обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Сегодня дважды, утром и вечером, была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим", - цитирует его ТАСС. Огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, который находится в Идлибской зоне деэскалации и контролируется группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра, запрещена в России).

По словам генерала, всего было выпущено 36 реактивных снарядов, причем управление огнем боевики вели с помощью беспилотника. "Обстрелы отражены дежурными силами ПВО, жертв и разрушений на авиабазе нет", - добавил Купчишин. Все точки запуска ракет были выявлены и подавлены силами российской авиации, а также огнем артиллерии сирийских правительственных войск, сказал он.

Руководитель российского Центра также отметил резкое обострение ситуации и рост числа нарушений режима прекращения боевых действий со стороны боевиков в идлибской зоне деэскалации.

Генерал напомнил, что сирийские власти продолжают амнистию лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе беженцев и бывших боевиков. По состоянию на 5 мая амнистированы 57872 человека.