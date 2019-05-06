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Сирийские боевики дважды обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

21:55 6.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Боевики в понедельник дважды обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Сегодня дважды, утром и вечером, была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим", - цитирует его ТАСС. Огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, который находится в Идлибской зоне деэскалации и контролируется группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра, запрещена в России).

По словам генерала, всего было выпущено 36 реактивных снарядов, причем управление огнем боевики вели с помощью беспилотника. "Обстрелы отражены дежурными силами ПВО, жертв и разрушений на авиабазе нет", - добавил Купчишин. Все точки запуска ракет были выявлены и подавлены силами российской авиации, а также огнем артиллерии сирийских правительственных войск, сказал он.

Руководитель российского Центра также отметил резкое обострение ситуации и рост числа нарушений режима прекращения боевых действий со стороны боевиков в идлибской зоне деэскалации.

Генерал напомнил, что сирийские власти продолжают амнистию лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе беженцев и бывших боевиков. По состоянию на 5 мая амнистированы 57872 человека.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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07.05.2019, 00:19
Гость: Мурик Али-баба

Источники в Сирии сообщают о начале ожесточенных боев в провинции Хама. Крупные силы асадитов, иранцев, шиитов начали наступление на позиции повстанцев и муджахидов. Российские самолеты бомбят практически беспрерывно.

По данным сирийские источников, силы ХТШ и сирийских повстанцев отразили первую волну наступления.

Полностью уничтожены 2 штурмовые группы асадовцев и иранцев. Еще одно штурмовое подразделение бежало с место боя, потеряв больше половины личного состава.

Асадовские силы потеряли убитыми десятки своих солдат. Подбито несколько единиц бронетехники в т.ч. 2 танка. Ожесточенные бои продолжаются.

Основной удар войска шииты нанесли по Кафр-Набуда, Джанабира и Хамамият. Здесь же они понесли наибольшие потери. Асадиты пытаются захватить стратегическую высоту Талль-Осман.
06.05.2019, 23:21
Гость: ВВВ

Как так? Мы же их ТРИ раза победили. Путин говорил...
06.05.2019, 22:50
Гость: Во время отпуска

сирийские боевики играют в футбол на спортивных площадках Москвы. Например на стадионе "Локомотив" или в парке Кусково. А чо, тут не бомбят!
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