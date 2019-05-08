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Савченко предложила себя на пост главы Минобороны или МИД Украины

08:45 8.05.2019
Надежда Савченко
Фото с сайта 24smi.org
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, считает, что при новом президенте она могла бы возглавить военное ведомство или МИД, пишет РИА Новости.

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", — приводит агентство слова Савченко, сказанные ею в эфире телеканала "112 Украина".

Отвечая на вопрос, общалась ли она с новоизбранным президентом, Савченко сказала: "У меня были разговоры с людьми Зеленского, но с ним самим я не общалась".

В 2016-м Савченко в России приговорили к 22 годам заключения за причастность к убийству журналистов в Донбассе в 2014 году.

В мае 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину.

Бывшая военнослужащая пользовалась высокой популярностью на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест.

По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Савченко грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

В апреле судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.

Темы: Внутриполитическая ситуация на Украине, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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08.05.2019, 16:19
Гость: Москва

Из грязи в князи
08.05.2019, 15:47
Гость: Бтр

Ну что вы так раздухорились, для украины самое то.
08.05.2019, 15:19
Гость: Евсей

Как известно народ достоин своих правителей. Пусть идет в министры. Помнится в советское время было известно, что член КПСС может управлять всем, начиная с молочнотоварной фермы и заканчивая академией наук. Савченко, пожалуй, способна на большее - делать это одновременно с присовокуплением и министерства обороны, и министерства внутренних дел. Осталось выяснить какая партия ей открыла глаза и наделила такими способностями. Это что-то посильнее, чем КПСС.
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