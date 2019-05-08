Иран объявил о приостановке выполнения части обязательств по ядерной сделке

10:23

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран в среду направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств, пишет РИА Новости.

"От моего имени было направлено пять писем главам стран, которые все еще являются членами соглашения. В этих письмах мы объявили им, что мы ждали один год...и соблюдали все наши обязательства. Сегодня мы не хотим выходить из СВПД, сегодня будут приняты новые шаги в рамках соглашения", - приводит его слова агентство.

Отмечается, что письма были направлены Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России.

Кроме того, Роухани заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. "У европейских стран есть 60 дней, чтобы провести переговоры с Ираном", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Роухани в среду может объявить о контрмерах Тегерана в связи с прошлогодним выходом США из ядерной сделки. На данный момент этот план не подразумевает выход Ирана из ядерной сделки, однако речь может идти о частичном прекращении выполнения Ираном своих обязательств в рамках соглашения.

США 8 мая 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.