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Иран объявил о приостановке выполнения части обязательств по ядерной сделке

10:23 8.05.2019
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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран в среду направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств, пишет РИА Новости.

"От моего имени было направлено пять писем главам стран, которые все еще являются членами соглашения. В этих письмах мы объявили им, что мы ждали один год...и соблюдали все наши обязательства. Сегодня мы не хотим выходить из СВПД, сегодня будут приняты новые шаги в рамках соглашения", - приводит его слова агентство.

Отмечается, что письма были направлены Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России.

Кроме того, Роухани заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. "У европейских стран есть 60 дней, чтобы провести переговоры с Ираном", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Роухани в среду может объявить о контрмерах Тегерана в связи с прошлогодним выходом США из ядерной сделки. На данный момент этот план не подразумевает выход Ирана из ядерной сделки, однако речь может идти о частичном прекращении выполнения Ираном своих обязательств в рамках соглашения.

США 8 мая 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Темы: Иран, Ядерная программа Ирана
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.05.2019, 19:12
Гость: Шухры- мухры

В этом мире выполнть договоры? Только полные идиоты, или инопланетяне огли бы.... да либерасты кремлевские!
08.05.2019, 17:34
Гость: Вааще то

если даже и так будет - вы всерьез полагаете, что это Россию огорчит?
08.05.2019, 13:13
Гость: личный опыт

что тут скажешь. Если с Югославией, Ираком и Ливией поступили предельно цинично и жестоко - одна только пробирка с зубным порошком в ООН чего стоит, то Иран взяли хитростью: страны Запада подписали соглашение с Тегераном, тот потерял время на разработку ЯО, разоружился. Теперь США разорвали соглашение, страны европы деланно повозмущались,... а Россия традиционно оказалась "за болвана", ее развели как последнего лоха. Вскорости амеры затеют в Иране войну и уничтожат страну, вот и весь смешной итог деятельности либерасто-кремлевских "стратегов".
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