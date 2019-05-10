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В США уроженку России посадили на 12 лет за мошенничество

20:57 10.05.2019

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество. В приговоре указано, что минимально ей придется отсидеть четыре года вне зависимости от амнистии.

Фото с сайта nashiusa.com

Анна Сорокина в 16 лет переехала из России в Германию, потом в США. За океаном ее считали наследницей многомиллионного состояния, она вела роскошную светскую жизнь. Случайно выяснилось, что Анна Делви, как она себя называла. — мошенница, пишет телеканал 360

Россиянка смогла похитить 280 тысяч долларов. Высший свет Нью-Йорка считал ее своей, властной и богатой. В действительности она просто научилась хорошо врать и играть выбранную роль богатой наследницы.

Судья, выносившая приговор, согласилась, что Сорокину ослепила роскошь, однако при этом указала, что обвиняемая нисколько не раскаивалась в содеянном.

Адвокаты Сорокиной признавали, что она действительно завладела деньгами мошенническим образом, но сделала это лишь для того, чтобы попасть в высшие круги общества, пишет РБК. «Потом она собиралась все вернуть», — заявил защитник.

После завершения тюремного заключения Сорокина будет депортирована в Германию.

Темы: США, Резонансные судебные процессы в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.05.2019, 22:37
Гость: Не понятно

Где и у кого она стибрила деньги? Может у Вексельберга? Или у Шувалова?
Тогда может и зря посадили?
10.05.2019, 22:30
Гость: Александр1

Отсидит приедет к нам,хороший помощник депутата с неё получится...
10.05.2019, 22:29
Гость: Александр1

Опять перепутала,забугром воровать нельзя!!!
Все комментарии (6)
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