Высокопоставленный военный Ирана пригрозил США «ударом в голову»

19:50

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР; элитное иранское военно-политическое формирование) Амир Али Хаджизаде пригрозил США «ударом в голову». Он заявил, что раньше присутствие США в Персидском заливе могло представлять угрозу, однако теперь «угроза стала шансом (для Ирана.— Ред.)», сообщает Reuters.

Хаджизаде сказал, что если американцы «предпримут действия» против Ирана, то ответом будет «удар в голову». Между тем командующий КСИР генерал Хосейн Салами, выступая в Меджлисе, заявил, что США начали психологическую войну в регионе.

Ранее сообщалось, что США отправляют к берегам Ирана авианосную ударную группу «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков, пишет «Коммерсант». Об этом сообщил советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, назвавший действия военных демонстрацией Тегерану «безжалостной силы» США.

Эти действия сопровождаются ужесточением американских санкций, призванных ввести полное эмбарго на покупки иранской нефти и лишить Тегеран возможности развивать ядерные программы даже под контролем МАГАТЭ.