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СМИ: Майк Помпео отменил свой визит в Москву

07:53 13.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Помпео не приедет в Москву в рамках поездки в Россию. Визит в российскую столицу глава Госдепа отменил, однако намерен встретиться с президентом РФ и министром иностранных дел в Сочи.

Госсекретарь США Майк Помпео решил посетить Брюссель, где обсудит «неотложные вопросы», уточнило агентство France-Presse. С европейскими лидерами он будет говорить в частности об Иране. Изменившиеся планы сказались на московском этапе поездки в РФ.

Несмотря на это, Помпео все же проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой российского МИД Сергеем Лавровым. Она состоится в Сочи, куда госсекретарь США отправится во вторник, 14 мая. Целью станет обсуждение «полного спектра двусторонних и многосторонних проблем».

Перед своим визитом Майк Помпео вновь упомянул о нарушениях, которые Москва допустила в отношении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Вашингтон неуклонно следует ДРСМД.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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13.05.2019, 12:27
Гость: иван з.

Вот ты смешной!
Конечно, у Помпео появились более важные дела, после того, как Иран пообещал Америке по башке настучать.
А принимать Помпео в кремлевских кабинетах много чести для него, пока и Сочи сойдёт. Ну, типа, как на кухне. Скоро и дальше крыльца пускать не будут, всё равно ничего толкового не скажет.
Ждать его никто не ждёт, работают и отдыхают по своему плану. Хорошо, хоть не прогоняют, если приедет.
13.05.2019, 11:53
Гость: Зоя

На место Самого влиятельного поставил Помпео.
Даже не Трамп.
Ха-ха-ха!
13.05.2019, 11:52
Гость: Бтр

Передумала::))Помпео поступил как неуверенная в себе женщина, где тут "браво" , я не знаю.
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