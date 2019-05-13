СМИ: Майк Помпео отменил свой визит в Москву

07:53

Помпео не приедет в Москву в рамках поездки в Россию. Визит в российскую столицу глава Госдепа отменил, однако намерен встретиться с президентом РФ и министром иностранных дел в Сочи.

Госсекретарь США Майк Помпео решил посетить Брюссель, где обсудит «неотложные вопросы», уточнило агентство France-Presse. С европейскими лидерами он будет говорить в частности об Иране. Изменившиеся планы сказались на московском этапе поездки в РФ.

Несмотря на это, Помпео все же проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой российского МИД Сергеем Лавровым. Она состоится в Сочи, куда госсекретарь США отправится во вторник, 14 мая. Целью станет обсуждение «полного спектра двусторонних и многосторонних проблем».

Перед своим визитом Майк Помпео вновь упомянул о нарушениях, которые Москва допустила в отношении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Вашингтон неуклонно следует ДРСМД.