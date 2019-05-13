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США предложили провести переговоры Путина и Трампа на саммите G20

18:32 13.05.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин могут встретиться во время саммита «Большой двадцатки», который состоится в Осаке в июне. Как сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков, этот вопрос может быть затронут в ходе визита в Сочи госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту, США уже запросили переговоры на высшем уровне и сейчас ожидают ответа от России. Со ссылкой на источник, близкий российскому МИД, такую же информацию приводит РБК.

Путин и Трамп встречались один раз — в Хельсинки в июле 2018 года. Их вторая встреча, планировавшаяся в Аргентине на саммите G20 в ноябре, не состоялась — Трамп отказался встречаться с Путиным до тех пор, пока Россия не освободит украинских моряков.

3 мая Трамп и Путин поговорили по телефону. Разговор, который продолжался больше часа, инициировал Вашингтон.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.05.2019, 22:40
Гость: Анатолий Пономарев

Я думаю для сохранения собственности и своих зарубежных активов награбленных в России, он не только приедет, но и встанет в партер и поползёт. Путин выполняет все условия США, и он развалит Россию, ради сохранения награбленного, и места на западе.
13.05.2019, 22:03
Гость: gvozd

а где в конституции рф написано, что масонский сходняк г20 является органом власти рф?
по уму, спецслужбы должны арестовывать за госизмену каждого госуарственного чиновника который поехал туда рассказывать госсекреты и участвовать в заговоре по узурпации конституционной власти.
13.05.2019, 20:41
Гость: Зоя

Поедет, даже побежит, не сомневайтесь, Ян.
США позвали - счастья-то привалило!
Сам ведь выбрал роль клоуна! Са-ам!
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